We wtorek, 9 sierpnia 2022 roku media obiegła tragiczna informacja o śmierci uczestnika "Kuchennych rewolucji". Mirosław Bem był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników w historii programu prowadzonego przez restauratorkę. Po udanej metamorfozie Magda Gessler cofnęła lokalowi swoją rekomendację, a właściciela restauracji pozwała o naruszenie dóbr osobistych. Z kolei wiosną 2022 roku w pożarze spłonęła restauracja Mirosława Bema. "Kuchenne rewolucje": Nie żyje Mirosław Bem. Przed laty przegrał batalię sądową z Magdą Gessler Mirosław Bem z "Kuchennych rewolucji" nie żyje. "Kuchenne Rewolucje" w jego restauracji "Łebska Chata" początkowo można było zaliczyć do udanych. Później jednak wszystko się zmieniło, a właściciel bistro został pozwany przez Magdę Gessler o nie przestrzeganie warunków rewolucji. Lebork24.info informuje o śmierci Mirosława Bema z "Kuchennych Rewolucji": Zmarł Mirosław Bem, ekscentryczny właściciel Łebskiej Chaty. Spłonęła ona w wielkim pożarze 26 marca 2022 roku. Pożar gasiło aż 42 zastępy straży pożarnej. Drewniany budynek w ostatnich latach był opuszczony. Wraz z pożarem, który doszczętnie zniszczył lokal poważnie uszkodzone zostały sąsiednie budynki. Był to trzeci spalony obiekt w Łebie należący do Mirosława Bema Nie wiadomo, jakie były przyczyny śmierci Mirosława Bema z "Kuchennych rewolucji". Rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze kondolencje. Mirosław Bem - przedsiębiorca, właściciel m. in. restauracji "Łebska Chata" w Łebie, która spłonęła w marcu tego roku. Bem znany był również z udziału w "Kuchennych rewolucjach" i późniejszego konfliktu z Magdą Gessler, która wycofała swoją rekomendację dla jego lokalu....