Tacy ludzie to skarb! Fani są poruszeni postawą pracodawcy pani Kasi, która była bohaterką nowego odcinka "Nasz nowy dom". Gdy tylko usłyszał, w jakich warunkach żyje wraz z synkiem oraz ciężko chorą mamą i babcią od razu postanowił pomóc.

Widzowie "Nasz nowy dom" nie szczędzą pięknych słów pod jego adresem:

Jaki piękny byłby świat, gdyby było więcej takich aniołów, by umieli pomóc ludziom ogromnie skrzywdzonych przez los.

Pani Katarzyna była bohaterką 334 odcinka "Nasz nowy dom". Wychowuje synka Wiktora wraz ze swoją mamą oraz babcią. Ma za sobą przemocowy związek, z którego udało jej się uwolnić. Znosiła przemoc psychiczną oraz szantaże.

Byłam z nim sześć lat, robił awantury, jeździł pod wpływem alkoholu, dusił swojego ojca... Biegał z nożem i groził, że jeśli ucieknę to się zabije

Kiedy pani Katarzyna uciekła od przemocowego partnera i zamieszkała z babcią i mamą, problemy się nie skończyły. Rodzina zamieszkała w domu, który wymagał pilnego remontu, na który ich nie było stać. Mama pani Katarzyny zachorowała na nowotwór, przez co nie może pracować, a cała rodzina utrzymuje się z jednej pensji pani Kasi, która jest pokojówką w hotelu. Obojętny na los rodziny nie pozostał jednak pracodawca pani Katarzyny, który poruszył ten temat w firmie i zdecydowali się pomóc. Pracodawca w domu pani Kasi zadbał o ocieplenie elewacji budynku i wymianę dachu. Do reszty dołączyła się ekipa "Nasz nowy Dom".