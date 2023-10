Natalia Szroeder będzie miała szansę sprawdzić się w całkiem nowej dla niej roli. Wokalistka została bowiem prowadzącą nowego programu Polsatu, "The Four. Bitwa o sławę", który pojawi się w wiosennej ramówce stacji. W jury zasiądą zaś inni znani artyści, w tym Natalia Nykiel, Kuba Badach oraz Igor Herbut.

Reklama

Co ciekawe, Natalia Szroeder miała pewne obawy, zanim przyjęła propozycję pracy w "The Four". Jakie? Zobaczcie, co zdradziła przed kamerą Party.pl!

Będziecie oglądać nowe show Polsatu?

East News

Reklama

Zobacz także: Natalia Szroeder poprowadzi nowy program Polsatu - "The Four. Bitwa o sławę"!