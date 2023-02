Ogromna tragedia uczestniczki programu "Nasz nowy dom"! W miniony weekend doszło do podpalenia jej domu, który został wyremontowany przez ekipę programu telewizji Polsat w 2017 roku. Niestety dom spłonął doszczętnie, a matka z dwójką dzieci straciła dach nad głową. Podpalacz został znaleziony i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Był znajomym rodziny. Zobacz także: Siostry przeżyły koszmar, ich dom to ruina! Naprawdę trudne zadanie dla ekipy "Nasz nowy dom" Spłonął dom bohaterki programu "Nasz nowy dom"! Pani Beata i jej dwóch synów w pożarze stracili wszystko Pani Beata i jej dwóch synów stracili dach nad głową. Jak informuje "Polsat News", dom, który został wyremontowany w 2017 roku przez ekipę programu "Nasz nowy dom" został podpalony przez znajomego rodziny, który przychodził pomagać kobiecie w przydomowych pracach. Mężczyzna został już zatrzymany i usłyszał zarzuty - przyznał się do winy. Jest również wniosek o areszt dla podpalacza. - Pani Beata to bardzo urocza i ciepła osoba, jej synowie są bardzo dobrze wychowani. Pamiętam jacy byli szczęśliwi, gdy wchodzili do nowego domu. [...] Szczęście w nieszczęściu, że nie było ich w domu w czasie pożaru. Nie rozumiem, jak można być tak podłym i podpalić komuś dom. Chciałabym, żebyśmy mogli zrobić dla tej rodziny coś jeszcze raz - cytuje słowa Katarzyny Dowbor, prowadzącej program "Nasz nowy dom", Polsat News. O tym tragicznym wydarzeniu poinformowała również na swoim Facebooku Gmina Ciechanowiec. Burmistrz zaapelował o pomoc dla rodziny, która w pożarze straciła dosłownie wszystko. Burmistrz Ciechanowca zwraca się z gorącym apelem o pomoc finansową pogorzelcom z naszej gminy. 18 lipca 2020 r. pożar strawił w...