Niestety, nie wszystkim mieszkańcom Szczytna spodobało się to, że dom pani Lidii został wyremontowany! Ktoś zniszczył elewację jej mieszkania, a teraz ktoś podjeżdża pod dom i rzuca kamieniami w okno:

To było naprawdę bardzo przykre. A najgorsze są chyba te komentarze na profilach społecznościowych na mój temat. Nie sądziła, że w ludziach może być aż tyle zawiści. Każdy miał prawo przecież zgłosić się do tego programu. Przykre jest również to, że oprócz słów dochodzi też do różnych niefajnych incydentów. Ktoś oblał nową elewację farbą, nocą ktoś podjeżdża pod nasze mieszkanie i rzuca kamykami, puka w okna. Proszę uszanujcie naszą prywatność i spokój - mówi pani Lidia w rozmowie z Tygodnikiem Szczytno.

Na Facebooku Tygodnika Szczytno rozgorzała się dyskusja nad sytuacją pani Lidii. Mieszkańcy miasta piszą:

Czytelniczka "Tygodnika Szczytno": Smutne to, nikt nie chciał pomoc ekipie Katarzyny Dowbor. Co z tym Szczytnem, z tymi ludźmi jest nie tak? Wstyd na cała Polskę ???? Polsat. Nasz nowy dom...

Zazdrość, a przecież każdy mógł wysłać zgłoszenie do programu, bo Polak to nie patrzy na to, żeby sam miał, tylko, żeby sąsiad nie miał????

Nie znam rodziny ale bardzo fajnie, że im się udało dostać do programu i maja w końcu normalne warunki do życia ???? Wielkie brawa dla ekipy.

a najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to,że Wy wszyscy się tak wypowiadacie i jedziecie po mieszkańcach Szczytna-że hejty były srutu tutu...miasto aż huczało,że jest ekipa i coś robią,więc powiedzcie drodzy wypowiadający się,gdzie Wy byliście? no halo? dlaczego nie poszliście pomóc? hejt hejtem,a pomoc pomocą. to właśnie Wy również jesteście tymi zawistnymi,którzy nie poszli pomóc. Wypowiadacie się o mieszkańcach czyli o wszystkich. A może ludzie nie mieli czasu lub ochoty paradować przed kamerą? Fajnie,że program pomógł,super extra. Ale było ruszyć dupy,a nie teraz jedziecie po wszystkich jacy to są źli i niedobrzy bo nikt nie pomógł.

Jak zobaczyłam te warunki to aż się popłakałam. To straszne w jakich warunkach One żyły ????

Do tego ten jad, hejt dookoła, zamiast pomóc to wyśmiewali ...