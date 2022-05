Michał Wiśniewski nie odpuszcza Karolinie Pisarek. Mówi o "pośmiewisku". Co ma na myśli? 

Michał Wiśniewski i Karolina Pisarek nie mieli najlepszego kontaktu podczas nagrywania programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wzajemnie nie szczędzili sobie złośliwości w mediach, a ich konflikt był szeroko komentowany. Mimo, że finał programu Polsatu już za nami, Michał Wiśniewski kolejny raz wraca do tematu Karoliny Pisarek. To co powiedział, może się jej nie spodobać.

Michał Wiśniewski wraca do konfliktu z Karoliną Pisarek w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Karolina Pisarek wypowiedziała się ostro o Michale Wiśniewskim, mówiąc wprost, że "gdy kamery idą w dół, robi się całkiem inna bajka". W wywiadzie z Pomponikiem przyznała, że nie może liczyć na wsparcie jurora, który staje się zupełnie inna osobą, gdy gaśnie światło kamer. Zarzuciła jurorowi dwulicowość a nawet nieszczerość. Michał Wiśniewski odpowiedział na zarzuty Karoliny Pisarek, twierdząc, że "usłyszała tylko i wyłącznie prawdę".

W nowym wywiadzie z Pudelkiem, Michał Wiśniewski kolejny raz powrócił do konfliktu z Karoliną Pisarek. Wyznał, że wyjaśnił sobie wszystko z modelką. Tym razem nie szczędził jej ciepłych słów:

Życzę Karolinie i jej mężowi wszystkiego najlepszego. Ja się spotkałem wtedy z Karoliną, porozmawialiśmy, bardzo fajna dziewczyna. Nie wiem, co to była za chwila słabości, ale rozumiem, że rola jurora jest niewdzięczna. Ale absolutnie nie dwulicowa. Ja zawsze mówiłem, co myślę i za to dostaje mi się najbardziej.

Nie obyło się jednak bez małej złośliwości. Michał Wiśniewski postanowił powiedzieć wprost, że nie we wszystkim możemy być najlepsi i czasami wręcz nie powinniśmy zrobić krok w tył by uniknąć niepotrzebnej krytyki. Przyznał, że właśnie z tego powodu nigdy nie zdecydował się przyjąć propozycji udział w "Tańcu z Gwiazdami":

Nie ma takich ludzi, którzy byliby najlepsi. Dlatego nie poszedłem do programu "Taniec z Gwiazdami" - dlatego że nie sprawia mi to przyjemności i wystawiałbym się odrobinę na pośmiewisko. To byłoby zabawne. Z moim dystansem do siebie bym to przeżył - powiedział w rozmowie z Pudelkiem.

Myślicie, że Karolina Pisarek odpowie na tę delikatną szpilę? A może faktycznie Michał Wiśniewski i uczestniczka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wszystko sobie już wyjaśnili i nie ma do czego wracać?