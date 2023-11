Reklama

Już we wrześniu zobaczymy kolejną edycję "The Voice of Poland". Będzie to wyjątkowa odsłona show, ponieważ zobaczymy kilka nowych twarzy! W jury zasiądą: Patrycja Markowska, Grzegorz Hyży, Piotr Cugowski i Michał Szpak. I choć fani programu znają już Michała i Patrycję, udział Grzegorza i Piotra będzie dla wszystkich nowością. Kolejna zmiana dotyczy prowadzącej - nie zobaczymy już w show Marceliny Zawadzkiej. Gwiazda zrezygnowała z prowadzenia muzycznego programu, ponieważ ma wiele zobowiązań zawodowych. Nie wiadomo jeszcze, kto ją zastąpi. A co o nowej edycji "The Voice" mówi Michał Szpak? I jak ocenia karierę zwyciężczyni poprzedniej edycji, Marty Gałuszewskiej? Zobacz nasze wideo!

Michał Szpak o nowej edycji "The Voice of Poland"