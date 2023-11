Michał Szpak jest zachwycony swoją drużyną z "The Voice of Poland". W najnowszej edycji show, artysta zadebiutował w roli trenera. I wszystko wskazuje na to, że sprawdził się w niej idealnie! Równie świetnie wypadli podopieczni Michała Szpaka. Gwiazdor nie kryje, że jego drużyna jest bardzo silna, a nawet, że widzi wśród nich... przyszłe gwiazdy polskiej sceny!

Michał Szpak nie krył również, że zdarzyło mu się zaszaleć na planie "The Voice of Poland". ;) Posłuchajcie, co zdradził przed kamerą Party.pl!

Michał Szpak zadebiutował w roli trenera "The Voice of Poland".

Artysta jest zachwycony swoją drużyną!