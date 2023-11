Anna Karwan w VII edycji show "The Voice of Poland" w zespole Natalii Kukulskiej dotarła aż do finału. Dzisiaj Ania nie tylko nagrywa, ale także występuje w popularnym serialu Barwy Szczęścia. Jak aktorka i wokalistka ocenia nowego jurora show Michała Szpaka? Czy Anna Karwan wolała widzieć w programie Natalię Kukulską? Posłuchajcie!

Reklama

Zobacz także: Michał Szpak ma konflikt z jurorami "The Voice of Poland"? Maria Sadowska zdradza prawdę!

Michał Szpak zastąpił Natalię Kukulską w fotelu jurora "The Voice of Poland".

Anna Karwan w VII edycji show śpiewała w zespole Natalii Kukulskiej.