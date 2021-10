"Taniec z Gwiazdami": Michał Szpak w imponującej pelerynie a pod nią... Pokazał ZDJĘCIE

Za nami ostatni odcinek przesłuchań w ciemno w "The Voice of Poland", w którym na widzów i samego Michała Szpaka czekała ogromna niespodzianka . Na scenie pojawiła się bowiem Violet Oliferuk, przyjaciółka artysty! Michał Szpak zareagował ogromnym zaskoczeniem i szokiem, nie mógł uwierzyć, że ją widzi! Co ty tutaj robisz?! - powie wyraźnie zaskoczony i wzruszony Michał Szpak. Po chwili podejdzie do Violet i mocno ją przytuli. Sytuacją byli oczywiście zaskoczeni także pozostali jurorzy, którzy nie wiedzieli, że Michał i Violet się znają. Violeta to jest moja psiapsi-psiapsi siostra - powiedział Michał Szpak. Jak potoczyły się dalsze losy Violet w programie? Przeczytajcie poniżej! Violet Oliferuk wybrała drużynę w "The Voice of Poland" Violet Oliferuk na scenie wykonała utwór "Walk Me Home" z repertuaru Pink. W czasie jej występu najpierw odwrócili się Tomson i Baron, a dopiero na sam koniec Michał Szpak ! Jurorzy zwrócili uwagę na fakt, że Violet Oliferuk była bardzo zestresowana i to popsuło jej występ. Mimo tego, pochwalili ją i skomplementowali jej znajomość języka angielskiego. W tym oczywiście nie ma nic dziwnego, Violet Oliferuk od lat mieszka bowiem w Los Angeles, gdzie próbowała swoich sił w "Top Model Worldwide", a obecnie współpracuje z trenerem wokalnym, który uczył samą Jennifer Lopez! To niestety nie pomogło Violet pokonać stresu. Dziewczyna była zdenerwowana tak bardzo, że było jej gorąco, a na pomoc ruszył jej Tomson i zaczął ją wachlować! Wyświetl ten post na Instagramie. ...