Związek Agi z "Love Island" i Matta z "Hotelu Paradise" bardzo zaskoczył fanów obu programów. Zakochani postanowili ujawnić, to co do siebie czują dopiero wówczas, gdy byli już pewni swoich uczuć. Dziś mieszkają już razem, a ich relacja jest godna pozazdroszczenia. Matt jednak zastrzegł, że nie urwie kontaktu z Anią - swoją byłą partnerką, z którą kręcił jeszcze w "Hotelu Paradise"! Aga i Ania miały okazję się już poznać... Czy zostaną przyjaciółkami?

Ania jest bardzo sympatyczna ale nie wiem... Ona miała szczere uczucia do Matta ale on ich nie miał, nawet Ania mi to powiedziała!

Czy Aga jednak obawia się Ani? Zobaczcie również, co na ten temat powiedział nam sam Matt!

