Już dzisiaj, 3 września, premierowy odcinek 4. edycji "Rolnik szuka żony". Poznamy uczestników nowej edycji, którzy prowadzą swoje gospodarstwa i postanowili zgłosić się do programu w poszukiwaniu miłości na całe życie. Przykłady z poprzednich edycji pokazują, że jest to możliwe, bowiem zarówno Ania, jak i Grzesiek stanęli na ślubnym kobiercu, jak też Robert i Agnieszka powiedzieli sakramentalne "tak". Kto pojawi się w 4.edycji show TVP? Zdradziła nam Marta Manowska, która opowiedziała nam o tym, za co polubiła rolników z nowej edycji.

Reklama

ZOBACZ: Mamy nowe zdjęcia z 4. edycji "Rolnik szuka żony"! Kim są Małgosia, Zbyszek, Piotr, Karol i Mikołaj?

Uczestnicy 4. edycji Rolnik szuka żony