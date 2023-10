Kinga i Marcin to para, która zdecydowanie wzbudza najwięcej emocji wśród widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ta dwójka od początku nie może znaleźć ze sobą wspólnego języka, a w kolejnym odcinku, który jest już dostępny na platformie Player.pl możemy zobaczyć kolejną wymianę zdań tej pary. Fani, którzy widzieli już 9. odcinek show są pewni, że z tej relacji nic dobrego już nie wyjdzie. Widzowie w szczególności krytykują postawę Kingi.

Uwaga - artykuł zawiera materiały, które nie zostały jeszcze wyemitowane w telewizji!

Przypomnijmy, że po zaledwie jednym wspólnym dniu spędzonym w Szczecinie, Kinga i Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokłócili się i postanowili od siebie odpocząć. Marcin chciał wszystko przemyśleć, a Kinga nie chciała być u niego nieproszonym gościem. Obydwoje odbyli też rozmowę z ekspertką, aby znaleźć przyczynę takiego obrotu spraw. Mimo to Marcin już zaczął dawać jasne sygnały, że raczej nie widzi szans na uratowanie tej relacji. Ostatecznie jednak zdecydował się przyjechać do Kingi, aby odbyć szczerą rozmowę.

W 9. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który jest już dostępny na platformie Player.pl możemy zobaczyć, jak potoczyła się ta rozmowa. Początkowo była nadzieja, że przebiegnie ona w spokojnej atmosferze, jednak szybko to się zmieniło. Kinga stanowczo odpierała argumenty Marcina i w szczególności oburzyła się, gdy mężczyzna wrócił pamięcią do słynnej "afery" z butelką podczas podróży poślubnej.

To było tak, że ty do mnie w taki sposób moim zdaniem agresywny i też nieadekwatny do sytuacji...

Agresywny to może tak uważaj na to słowo, dlatego, że chyba nie znasz jego pojęcia

Gdy Marcin powiedział, aby w takim razie Kinga wytłumaczyła mu znaczenie tego słowa, ta odparła:

Po burzliwej rozmowie małżonkowie jednak wyciągnęli wnioski i przed kamerami skwitowali:

Wiem, że będę musiała bardziej uważać na to, co mówię i ewentualnie, jak reaguję na pewne rzeczy, no bo widzę, że jednak Marcin jest taką wrażliwą osobą, że bierze dużo rzeczy do siebie i gdzieś tam nie zawsze chce od razu o tym mówić

- skwitowała Kinga