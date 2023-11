Małgosia była jedyną rolniczką w 4. edycji show "Rolnik szuka żony". Do swojego domu na kilka dni zaprosiła: dwóch Pawłów oraz Dawida. Ostatecznie serce rolniczki zdobył 24-letni Paweł, który na stałe mieszkał w Szwecji. Obecnie razem z Małgosią planuje już wspólną przyszłość w Polsce. Choć Paweł od początku deklarował, że przyszedł do programu, bo spodobała mu się Małgosia, w trakcie show pojawiły się zarzuty, że jego konkurent do serca rolniczki - Dawid, zgłosił się do programu dla popularności. Zresztą w finałowym odcinku programu wypomniała mu to sama Małgosia. Co teraz para mówi o Dawidzie? I czy rzeczywiście do programu zgłaszają się też osoby, które przychodzą dla sławy, a nie żeby znaleźć miłość?

Małgosia i Paweł na nagraniu świątecznego odcinka "Rolnika"