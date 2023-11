Reklama

Małgosia i Paweł to jedyna para, która w ostatniej edycji "Rolnik szuka żony"od razu miała się ku sobie, bez żadnych kontrowersji. Młodszy o dwa lata Paweł od początku mocno podrywał Gosię, aż czasami była onieśmielona jego awansami. I był to jedyny kandydat, który od razu mówił o uczuciach i tego, że chce z Gosią dalej dzielić życie. Czy po kilku miesiącach od zakończenia zdjęć do show ich uczucia są nadal gorące? Czy planują ślub, i czy Paweł wrócił już na dobre ze Szwecji do Polski?

Posłuchacie co nam powiedzieli.

Zobacz także: Mamy ZWIASTUN świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony"! Kto będzie gościem i co się wydarzy?

Reklama