Wypadek Marzeny Rogalskiej podczas wizyty Pana Ząbka w Pytaniu na Śniadanie to odegrana scenka? Fejk? Po publikacji sugerującej, że tak jest, dziennikarze programu TVP2 mówią "dość"! Marzena Rogalska wydaje oświadczenie, a Tomasz Kammel nagrywa film w obronie swojej kolezanki. I nie szczędzi w nim naprawdę mocnych słów! W jednym z tabloidów ukazał się tekst sugerujący, że wypadek był sprytną mistyfikacją gościa programu - magika Pana Ząbka. Gwóźdź nawet nie drasnął dłoni Marzeny Rogalskiej (46 l.). Iluzjonista wyciągnął go po prostu z tyłu torby (ostrzem w dół!!!) i niepostrzeżenie podczepił pod dłoń dziennikarki. Ale jak widać, akcja była tak perfekcyjnie zaplanowana, że nawet prezenterka uwierzyła, że ma dziurę w dłoni - napisał "Super Express". Sugestia spowodowała mocną reakcję dziennikarzy Pytania na Śniadanie. Marzena Rogalska , choć miała już nie wracać do sprawy, dziś znów napisała na Facebooku, co o niej myśli. Jestem dziennikarką, dla której wiarygodność, prawda i rzetelność to wartości nadrzędne. Ich się trzymam zawsze, także i w tej sprawie. Podkreślam - to był wypadek i wydarzył się na wizji. To co się stało z moją dłonią chirurg opisał: rana szarpana dochodząca do grzbietu dłoni. Po moim powrocie ze szpitala, w obecności całej redakcji Pan Ząbek przepraszał i płakał, że jego kariera jest skończona. Stanęłam w jego obronie, prosząc o mniej hejtu, a więcej wyrozumiałości. Nie rozumiem postawy Pana Ząbka, który stara się chronić swój wizerunek moim kosztem, nie mówiąc jak było naprawdę, że doszło do wypadku w PNŚ i pozwalając snuć domysły - napisała Rogalska. Jeszcze ostrzej zareagował jej kolega ze studia PnŚ, Tomasz Kammel. Nagrał film, w którym ostro odnosi się do publikacji: Wiecie co kochani koledzy (...), to jak cały team PnŚ wspierał Marzenę, jak k ierowniczka...