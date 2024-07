Małgorzata Rozenek komentuje swój udział w "Milionerach"! Razem z Radosławem Majdanem wygrali aż 40 tysięcy złotych na rzecz fundacji TVN! Para musiała się zmierzyć z dość trudnymi pytaniami. Co gwiazda TVN mówi po emisji odcinka?

Udział popularnej pary w show cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Małgorzata i Radosław doszli do pytania za 125 tysięcy złotych, a brzmiało ono następująco:

Samice torbaczy mają:

A. 2 serca

B. dwie macice

C. trzy żołądki

D. jedną nerkę

Intuicja podpowiadała Małgosi odpowiedź B, jednak postanowiła zadzwonić do swojego taty, Stanisława Kostrzewskiego, o pomoc. Ten wskazał odpowiedź C. Wraz z Radkiem zdecydowali się na odpowiedź C, jednak poprawna okazała się B. W ten sposób para wygrała 40 tysięcy złotych! Rozenek i Majdan świętowali swój sukces z udziałem przyjaciół, którzy na wieczór przed telewizorem, przygotowali dla nich gęś! Z kolei gwiazda TVN napisała w hashtagach:

może nie wygraliśmy miliona, ale Ola i Czarek upiekli dla nas przepyszną gęś. Przydałyby nam się trzy żołądki! - śmieje się prezenterka.

Zobaczcie sami! Oglądaliście "Milionerów" z Rozenek i Majdanem oraz Zygmuntem i Filipem Chajzerami?

Małgorzata i Radek wygrali 40 tysięcy złotych!