"Love Island 3": Piotr przesadził w ostrej dyskusji ze Stellą? Fani: "Manipulator, chce siebie wybielić a winę zgonić na Stellę”

Odkąd w "Love Island 3" pojawiła się piękna Angela, atmosfera zdecydowanie zrobiła się gorętsza. Okazuje się nagle, że wszyscy panowie nie są zbyt pewni swoich związków, albo przynajmniej chcą zaznaczyć, że "w razie czego" są otwarci na nowe relacje. Z podejściem panów nie czują się komfortowo dziewczyny, które wyczuwają, że mężczyźni nie są z nimi do końca szczerzy. Takie podejrzenia miała Stella, która postanowiła porozmawiać z Piotrem o nowej uczestniczce. To, co usłyszała, zszokowało widzów. Krótka wymiana zdań spowodowała, że Piotr zdecydowanie spadł w ich oczach!

Piotr z "Love Island 3" w ogniu krytyki: "Manipulator, toksyczny koleś, okropny typ, Stella uciekaj!"

Stella i Piotr zostali parą w pierwszym odcinku "Love Island" i mimo że na wyspie miały miejsce już małe zawirowania, oni wciąż pozostawali przy sobie. Jak na razie żaden nowy uczestnik nie zdołał rozbić tej pary. Trudno jednak ukryć, że piękna Angela, która pojawiła się na rajskiej wyspie, wprowadziła niemało niepokoju. O tym właśnie chciała porozmawiać Stella z Piotrem. Powiedziała mu, że słyszała, że chłopak interesuje się nową uczestniczką i... została mocno zrugana.

Piotr podniesionym głosem wyjaśnił, że pozostaje wierny umowie, że razem ze Stellą będą sobie wszystko mówić, jeśli będą mieli zamiar zmienić swoje miłosne plany. Stella, zamiast zostać uspokojona, że Piotr nie ma żadnych planów wobec nowej uczestniczki, została skrytykowana, że w ogóle o nie pyta...

Fani wyczuli w tym zachowaniu coś bardzo niebezpiecznego i źle wróżącego na przyszłość. Według nich impulsywność i ton, jakiego użył Piotr, sugerują, że jest nieznoszącym sprzeciwu partnerem, który obraca sprawę tak, by oczyścić siebie z wszelkich zarzutów.

On zawini, a to Stella ma przepraszać

Jest jakiś taki agresywny werbalnie. A co jeśli po programie będzie ja bił? No jakoś tak dziwnie z jego strony. Stella nie może nic zrobić po swojemu, bo on od razu twierdzi ze dziwne akcje odwala. Miłości z jego strony nie widać, chyba że taka mocno zakamuflowana. Stella niestety zaangażowana

Ewidentnie był zainteresowany Angelą, bo bał się, że odpadną w pierwszych eliminacjach dzisiejszego odcinka, dobrze lektor podsumował obrona przez atak... chce siebie wybielić a winę zgonić na Stellę

Uciekałabym od Piotrka w podskokach!! Jezuuu co za toksyczny koleś i manipulant!!

Tresuje Stelle jak pieska!

Ma być posłuszna i robić tak jak jaśnie pan sobie życzy!

Kuźwa życie z takim to musi być koszmaaaar! Jak sie spóźni z obiadem, to mentalny w******... Całe życie na szpilkach...

Jakiś nieszczery ten Piotr, coś kręci

On cały czas wpędza ją w poczucie winy. Dziewczyna przychodzi i chce porozmawiać już drugi raz a on tak odwraca kota ogonem żeby czuła się winna. Toksyczny koleś

Fani wydali więc na Piotrku jednoznaczny wyrok. Ich uwagę przyciągnęła też Stella, która, zważywszy na ostry wizerunek wydawała się być najbardziej charakterna, tymczasem jest bardzo wrażliwą kobietę. Spodziewalibyście się, że to właśnie Stella okaże się najłagodniejsza ze wszystkich uczestniczek?

Stella zdecydowała się Piotra zapytać o to, czy jest zainteresowany Angelą. W odpowiedzi została zrugana.

Stella i Piotr są faworytami od początku programu, przez tę rozmowę to może jednak się zmienić.