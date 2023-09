Wszystko wskazuje na to, że Lori z ósmej edycji "Love Island", z pozycji liderki stała się obecnie jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek show. Wszystko przez ostatnie wydarzenia w jej relacji z Bartkiem. Fani nie zostawili tego bez komentarza. Posypały się krytyczne wiadomości.

"Love Island 8": Lori w ogniu krytyki

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wydarzenia na Wyspie Miłości nabrały szalonego tempa. Jeszcze przed chwilą wszyscy mówili o skomplikowanej relacji Karoliny i Marcina. Bez echa nie obeszły się także słowa Ani z "Love Island 8", której przeszkadzał fakt, że Albert nie ma matury i nie omieszkała wspomnieć o tym na głos. W minionych odcinkach jednak to inne pary zgarnęły całe show. Niezmiennie Weronika nie dała o sobie zapomnieć, kiedy niespodziewanie naskoczyła na Łukasza. Od tamtej pory także Lori postanowiła pokazać pazurki.

Ostatnio fani "Love Island 8" skrytykowali Weronikę. Wówczas to Lori zyskała w ich oczach. Cierpliwa, opanowana i spokojna uczestniczka postanowiła przeciwstawić się przyjaciółce i powiedzieć, co o sądzi o jej zachowaniu. Wówczas okazało się, że ta wiele do zarzucenia ma także swojemu programowemu partnerowi, Bartkowi. Ci do tej pory tworzyli jedną z bardziej stabilnych par. Po wspólnej "kryjówce" jednak wszystko wskazuje na to, że Lori uznała, że od wybranka swojego serca oczekuje czegoś innego:

- Na ten moment trochę jesteśmy jak stare małżeństwo - wyznała.

Żeby tego było mało, uczestniczka postanowiła "ukarać" swojego wybranka w czasie gry, kiedy to na jego twarzy wylądował tort.

To ewidentnie nie spodobało się Bartkowi z "Love Island", jak i widzom, którzy ruszyli z komentarzami:

- Tak tą Lori zachwalacie, a wbiła mu nóż w plecy, pokazała, że nie różni się od reszty tylko dobrze się maskuje. - Ja rozumiem wszystko, gry grami, ale co niektórzy lecą grubo... za grubo. Szkoda mi Bartka strażaka... Lori niefajnie zrobiła. - Szacun do Bartka, że nie boi się powiedzieć Lori co szczerze uważa o jej zachowaniu podczas gry 👏 W 100% w tej sytuacji jestem po stronie Bartka, bo Lori odwaliła lekką manianę przy wyborach podczas gry. - Lori nie miała żadnego problemu, póki koleżanki jej nie nakierowały 🤪 konkurencje trzeba niszczyć :)

Zgadzacie się z komentarzami?