"Love Island 5": Awantura Josie i Roksany o zrobiony nos. Fani: " Porobiły się i marudzą"

Josie jest absolutnie zazdrosna o Kubę "Górala". Ostatnia rozmowa uczestnika z Roksaną mocno wyprowadziła ją z równowagi. Postanowiła zrobić koleżance awanturę i wypomniała jej stare słowa na temat "zrobionego nosa":

Zabolało mnie to!

Zaskakująca awantura zdezorientowała widzów "Love Island":

Porobiły się i marudzą. Co z tego, że zrobione, już nic powiedzieć nie można?

"Love Island 5": Josie atakuje Roksanę: "Ja nie potrzebuje takiej koleżanki"

Zachowanie Kuby "Górala" w 'Love Island" zdecydowanie nie spodobało się fanom programu. Zszokowana zachowaniem Kuby z "Love Island" była sama Caroline, zwyciężczyni 3. edycji, która jest przyjaciółką Josie, aktualnej partnerki uczestnika. Roksana, która jest świadoma, że jako singielka długo nie zagrzeje miejsca w programie, postanowiła działać i zasygnalizowała Kubie, że jest nim zainteresowana. Uczestnik nie dał jej jednak do zrozumienia, że nie ma u niego szans, z kolei w rozmowie z Josie, zapewnił, że tak właśnie było.

Do tej pory Josie czuła się pewna w duecie z Kubą, nic dziwnego, że tajna rozmowa uczestnika z Roksana wzbudziła jej niepokój. To wywołało mocną sprzeczkę pomiędzy dziewczynami następnego dnia. Po tym, jak Josie spędziła z "Góralem" noc w kryjówce, przystąpiła do ataku:

Jedna kobieta nie powinna krzywdzić drugiej. To nieeleganckie. Ja nie potrzebuje takiej koleżanki

Josie nie ukrywała, że była zazdrosna o rozmowę Roksany z Kubą tym bardziej, że według niej początkowo nie chcieli się przyznać o czym rozmawiali:

- Nikt nie patrzy na mnie, ona na podłogę, on też. Ok, wstydzą się.

- Na jakie tematy rozmawialiśmy? Na to co się dzieje w willi nie stresuj się - odpowiedziała Roksana.

- Chciałam ci powiedzieć, co nie mi się nie podoba, nikt nie rozmawia na temat tego jak inni wyglądają a ja jestem w Konradem w łazience i ty przychodzisz "o moja siostra" (...) Mówiłaś też, że "tylko ja mam nos niezrobiony" - mówiła urażona Josie

- Ale to nie miało cię urazić - kontrowała Roksana

- Ale zabolało.

- Ale jaka to jest ujma, że ktoś ma coś zrobione - wtrąciła się Julia.

- Prawdziwe królowe nie niszczą innych królowych - mówiła Josie

Roksana była zaskoczona nagłym atakiem, ze strony Josie i przyznała, że to wszystko wina jej rozmowy z Kubą "Góralem":

Wsiała na mnie z tego względu, że rozmawiałam wczoraj z Góralem.

Roksana próbowała się bronic:

- Na pewno nie wypowiedziałam nic tak mocno, żeby ciebie coś zabolało.

- Nie musiałaś mówić, że tylko ja nie mam nosa zrobionego. Ja nie mówię koleżankom tego, czego nie mogę powiedzieć komuś w twarz.

Ta rozmowa kosztowała Roksanę wiele emocji. Uczestniczka rozpłakała się podczas rozmowy z Oliwią, przyznając, że nie ma siły walczyć z Josie:

- Powiedziałem jej, że "nie mam takiego noska jak Ty", ale nie żeby jej dopiec Ale co jest hitem, że tego samego dnia cały dzień rozmawiałyśmy, pożyczałyśmy sobie kosmetyki. Jakby serio była zła to by tego nie robiła. Ma focha, przeprosiłam przy was ale nie będę się płaszczyć. Ale faktycznie wczoraj rozmawiałam z Góralem i chciałam się co nieco dowiedzieć... Już wszystko jest jasne i nagle ona weszła. I od tego czasu jak my tylko rozmawialiśmy to ją coś ugryzło.

- Mogła doczepić się do tego dodatkowo by podbić tę dramę

- Ja pierdziele ciągle coś. Ja już nie mam siły. Tak nie miało być w ogóle. Tak rozmawiałam z Góralem i co z tego? Nie mogę z nim rozmawiać, bo co? I ona tak arogancka.... Ja też mam jakieś swoje granice.... Dziś coś we mnie...

- Na twoim miejscu, szczerze? Lałabym na to -podsumowała Oliwia.

Oliwia próbowała ratować sytuację i zaprosiła na rozmowę Josie, przekazując jej jak poczuła się Roksana. Josie zrozumiała, że zbyt ostro potraktowała koleżankę, i że jest naprawdę zazdrosna o Górala. Ostatecznie Josie przeprosiła Roksanę i dziewczyny pogodziły się.

"Love Island 5": Internauci komentują awanturę Josie i Roksany o zrobiony nos

Internauci nie do końca potrafili nadążyć pomiędzy dramą Josie i Roksany. W sieci pojawiło się sporo komentarzy krytykujących obie dziewczyny:

- A po co ? Dwa, że komentuje to laska, która jest Najbardziej przerobiona..... 🤦🏻‍♀️

Część widzów zastanawiała się, czy chodzi o niezrobiony nos Josie czy niezrobiony nos Roksany:

- Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodziło w dramie z niezrobionym nosem?😆😆

- Josie ma, a Roksana nie

- Kurde właśnie nie widzę żeby Josie miała zrobiony nos, a jak ma to źle zrobiony bo sory ale ma duży nos i widać, że jest naturalny

- Josie kawa na ławę , a ta Roksana rzeczywiście chyba przez przypadek tam trafiła.

- A nawet jak ma to co ?! Ludzie odpuśćcie jej twarz robi z nią co tylko chce !

- Ja zrozumiałam to tak, że Roksana mówiła do Josie - " my jesteśmy jak siostry, tylko ja nie mam nosa zrobionego " Raczej to było po to by wbić jej szpilę. Może i Josie ma zrobiony nos i usta ale to po Roksanie widać ilość czasu spędzonego w gabinecie medycyny estetycznej.

Drama na sile, widać ze reżyserka. Żenada

Na szczęście konflikt został szybko zażegnany.