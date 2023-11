Wiele osób było zaskoczonych udziałem Tomka Karolaka w show TVN „Ameryka Express”. Okazuje się, że aktor nie tylko sobie świetnie poradził w programie, ale zawarł mnóstwo nowych przyjaźni. Szczególnie jedna z nich jest zaskakująca. O Tomku w samych superlatywach wypowiedziała się dla magazynu „Flesz”, inna uczestniczka - Lara Gessler

To było dla mnie fantastyczne móc go obserwować. Bardzo mnie zaskoczył przede wszystkim olbrzymią wiedzą na temat kultury południowoamerykańskiej. Oprócz tego zaimponowało mi jego przywiązanie do wiary katolickiej i sposób, w jaki ją przeżywa, zupełnie nietypowy dla Polaków. Razem z nim, Kubą Urbańskim i Piotrem przegadaliśmy wiele godzin - mówi Lara „Fleszowi”