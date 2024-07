Piąty odcinek "Top Model" pełen był emocji - była nagość, konflikt i dość... obrzydliwi bohaterowie sesji. Nie, nie chodzi nam o uczestników show. Po prostu musieli oni wybrać, czy wolą pozować nago, czy też z robakami, pająkami lub wężami. Nie zazdrościmy...

Zanim jednak doszło do wybierania wydawało się, że tym razem jury progamu nie będzie musiało podejmować decyzji o tym, kto odpadnie. Podczas jednego z zadań Samuel Kowalski oznajmił, że rezygnuje z udziału w "Top Model". Powód? Musiał wystąpić w marynarce z materiału we wzór węża. A dla głeboko wierzącego Samuela, wąż to symbol zła. Ostatnio Samuel wrzucił na Instagram zdjecia, na którym pozuje z Biblią, by nikt nie miał wątpliwości, co do jego wiary...

Kto odpadł z Top Model?

Ostatecznie Michałowi Pirogowi udało się przekonać Samuela, by pozostał. Byl na tyle skuteczny, że gdy podczas kolejnego zadania Kowalski miał pozować właśnie z wężem, zło i biblijna symbolika nie były już tak ważne.

Ostatecznie w najsłabszej parze znalazły się Jagoda Judzińska i Ola Ławnik- Sadkowska. Odpadła Jagoda, która podczas zadania nie chciała współpracować z fotografem.

Cóż, widać, że uczestnicy Top Model oprócz urody, mają też mocne charaktery. Aż się boimy, czym jeszcze zaskoczy nas Samuel...

Czym jeszcze zaskoczy nas Samuel Kowalski?