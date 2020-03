Koronawirus w Polsce. Co dalej z "Tańcem z Gwiazdami" i innymi programami Polsatu?! Zapadła ważna decyzja! 

Koronawirus w Polsce - obecnie jest już 27 zarażonych w naszym kraju. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna i rozwojowa. Władze zamknęły placówki oświatowe oraz kulturalne. Odwołano wszelkie imprezy masowe. Co z programami na żywo, jak np. "Taniec z Gwiazdami", który jest realizowany z udziałem publiczności? Polsat wydał oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Tak jak pisaliśmy wcześniej, "Taniec z Gwiazdami" odbędzie się, ale zostanie zrealizowany bez udziału publiczności. Podobnie jak nagrywana wcześniej "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" (kolejne odcinki są wciąż w trakcie produkcji). Sytuacja

Biuro prasowe telewizji Polsat uprzejmie informuje, że od dnia 11 marca do odwołania, wszystkie programy nagrywane są bez udziału publiczności. Część programów została nagrana wcześniej, w związku z tym zostaną one wyemitowane z udziałem publiczności - podkreślamy raz jeszcze - są to programy nagrane wcześniej, przed 11 marca. Wszystkich widzów zapraszamy oczywiście do oglądania naszych programów przed telewizorami - poinformował Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy.