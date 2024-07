Temat choroby Kory nie schodzi z czołówek gazet już od kilku tygodni. Gwiazda zmaga się z nowotworem jajników i jest w trakcie leczenia. Codziennie możemy przeczytać nowe doniesienia na temat stanu jej zdrowia, ostatnio wypowiedział się również mąż Kory, który wystosował niecodzienny apel do polityków. Przypomnijmy: "Gdyby marihuana była legalna to Kora używałaby jej do leczenia"

Z uwagi na kłopoty ze zdrowiem udział wokalistki w nowej edycji "Must Be The Music" stał pod znakiem zapytania i wydawało się, że Polsat będzie szukał dla niej zastępstwa. Ostatecznie jednak Kora zdecydowała się wystąpić w programie, a jak informował "Fakt" producenci show zobowiązali się dostosować grafik i czas trwania castingów do samopoczucia gwiazdy.

Dziś odbył się pierwszy z wielu planowanych castingów i Kora zgodnie z obietnicą pojawiła się na nagraniu. Na Facebooku zaś pochwaliła się zdjęciem, na którym widzimy mocno szczupłą piosenkarkę z misternym turbanem na głowie.

Tak Kora prezentuje się na pierwszym castingu "Must Be The Music". Życzymy zdrowia!

