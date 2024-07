Pod koniec roku w mediach pojawiły się niepokojące wiadomości na temat choroby Kory. Artystka i jej menadżerka nie chciały niczego zdradzić, aż do dnia w którym odwołano duży koncert gwiazdy w warszawskiej Sali Kongresowej (zobacz: "Prosimy o wyrozumiałość"). Sytuacja wygląda na bardzo poważną, bowiem jak informuje "Show", artystka wycofała się z dalszego udziału w "Must be the music".

Podobno Polsat już rozpoczął poszukiwania jurora na miejsce Kory. Producenci pod uwagę biorą Beatę Kozidrak, Marię Peszek i Muńka Staszczyka. Dwutygodnik dowiedział się także, że to właśnie lider T.Love ma największe szanse na objęcie posady jurora, gdyż prywatnie przyjaźni się z... Niną Terentiew. Ostatnio plotkowano też, że miejsce w jury upatrzyła sobie Edyta Górniak.

Będzie wam brakowało Kory?

