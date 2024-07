Polsat przygotował na wiosenną ramówkę sporo programów o tematyce rozrywkowej z udziałem gwiazd. Najwięcej emocji wzbudza oczywiście "Taniec z Gwiazdami", ale ciekawie zapowiada się też format "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym celebryci będą wcielać się w rolę zagranicznych gwiazd muzyki i odtwarzać ich najsłynniejsze hity. Przypomnijmy: Gwiazdy na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Oto lista uczestników

Reklama

Wśród uczestników śpiewającego show znalazła się m.in. Katarzyna Skrzynecka, która ma na swoim koncie już 6 płyt, więc będzie miała okazję ponownie pokazać się od tej strony szerszej publiczności. Będzie to również jej wielki powrót do telewizji, bo od czasu "Tańca z Gwiazdami" mogliśmy widywać ją tylko na kanałach tematycznych i niszowej stacji Fox Life. Niestety, jej powrót na plan okazał się dość pechowy. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Katarzyna Skrzynecka podczas dzisiejszych zdjęć nabawiła się kontuzji - wypadł jej dysk. Na szczęście na miejscu był lekarz, więc powrót do formy nie powinien trwać długo.

Życzymy zdrowia i trzymamy kciuki!

Zobacz: Skrzynecka załamaną swoją emeryturą. Dostanie zaledwie...

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo":