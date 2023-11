Reklama

Kacper Kuszewski przyznał nam, że jurorzy programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo nie mają zbyt wielkiego kontaktu z uczestnikami show. Czemu? Aktor mówi, że ze względu na okoliczności. Uważa jednak, że to dobrze i tak powinno być. Jakie to okoliczności i jak to uzasadnia? Zobaczcie, co Kuszewski powiedział reporterce Party.pl.

Kacper Kuszewski jest jednym z jurorów obecnej edycji TTBZ