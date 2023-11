Julia Wróblewska będzie jedną z gwiazd programu "Agent Gwiazdy". Julka na co dzień gra w "M jak miłość" - a w związku z nagraniem programu TVN - Julka musiała usunąć się na jakiś czas z serialu (jej postać wyjechała do Francji) - czy to oznacza, że odejdzie z "M jak miłość" na stałe, a może tylko przez jakiś czas nie będziemy mogli jej oglądać w TVP?

Posłuchajcie, co powiedziała w rozmowie z Party.pl!

Julia Wróblewska w "Agencie"

Co z jej wątkiem w "M jak miłość"?