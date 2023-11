Zaskakująca wiadomość prosto z paska na TVP Info! Telewizja Publiczna poinformowała o zmianach w emisji kultowego teleturnieju "Jeden z dziesięciu", który od 15 stycznia będzie emitowany w TVP 1, a nie jak dotychczasowo w TVP 2. Poznajcie szczegóły!

Na pasku TVP Info pojawiła się informacja, że od jutra program prowadzony przez Tadeusza Sznuka będzie emitowany w TVP 1 o godzinie 18:55, tuż po serialu "Korona Królów", a to oznacza, że również pora emisji kontrowersyjnego serialu również ulegnie zmianie. Jak prezes TVP komentuje taką decyzję?

Jestem zdecydowanie za tym, żeby szanować przyzwyczajenia Widzów, ale jednocześnie brać pod uwagę ich prośby. Cieszymy się z próśb Widzów o emisję teleturnieju „Jeden z dziesięciu” na głównej antenie Telewizji Polskiej. Jest to zbieżne z naszą ogólną strategią profilowania kanałów oraz z naszą intuicją, że teleturniej jest klasycznym programem jedynkowym: misyjnym, wiedzowym, skierowanym do szerokiej publiczności. Dzięki temu mamy w TVP1 spójną i pełną ofertę od „Teleekspresu” do „Wiadomości”, a publiczność nie musi szukać swoich ukochanych pozycji w innych kanałach - mówi w rozmowie z wirtualnemedia.pl