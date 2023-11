Reklama

W najbliższą sobotę Janek Traczyk w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przeistoczy się w irlandzkiego piosenkarza, gitarzystę i kompozytora Hoziera. Zaśpiewa jego największy hit „Take Me to Church”. Utwór znalazł się w czołówkach list przebojów w wielu krajach Europy i na świecie, między innymi: w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii czy Szwecji. Hozier otrzymał za niego odpowiednik filmowego Oscara w muzyce, czyli nagrodę Grammy. Czy Jankowi udało się zbliżyć wokalnie do Hoziera? Zobacz fragment występu!

Twoja Twarz Brzmi Znajomo w sobotę 7 kwietnia o godzinie 22:00.

M. Zawada

