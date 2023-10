Chris razem z Mariettą byli finalistami programu ''Hotel Paradise''. Fanom programu wydawało się, że związek ma bardzo duże szanse przetrwać, niestety, para rozstała się po kilku miesiącach. Niedługo potem Chris poznał Monikę. Jak zdradził jego przyjaciel na planie teledysku Blondino. Co ciekawe Monika nie miała pojęcia, poznając Krzyśka, kim on jest. To było zakochanie się od pierwszego wejrzenia. Pod koniec grudnia para poinformowała, że spodziewa się dziecka. Oboje są z tego powodu bardzo szczęśliwi. Nasza reporterka postanowiła ich zapytać, jak na wspaniałą nowinę zareagowali ich rodzice oraz w jakich okolicznościach się dowiedzieli. ''Moja mama spaliła kotlety'' - wspomina, śmiejąc się Monika. Z kolei Chris wybrał bardzo wzruszający sposób, by powiedzieć swoim rodzicom, wiedzieliście, że jest taki romantyczny? Co zrobił Chris? Sprawdźcie w naszym wideo:

