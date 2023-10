Ida Nowakowska przeszła metamorfozę na planie "You Can Dance. Nowa generacja"! "Czuję się zupełnie inną osobą"

Ida Nowakowska była uczestniczką, jurorką, a teraz będzie prowadzącą program "You Can Dance". Która rola podoba jej się najbardziej i co sprawiło, że przeszła metamorfozę?