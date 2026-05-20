W 3. edycji „Królowej przetrwania” walczyło grono naprawdę barwnych celebrytek: Agnieszka Grzelak, Anna Sowińska, Dominika Rybak, Dominika Serowska, Dominika Tajner, Ilona Felicjańska, Izabela Macudzińska-Borowiak, Karolina Pajączkowska, Maja Rutkowski, Monika Jarosińska, Natalia Sadowska, Nicol Pniewska i Sofi Sivokha. Do ostatniego, finałowego odcinka, który rozpoczął się w środę, 20 maja, doszły trzy uczestniczki. O główną nagrodę walczyły Ilona Felicjańska, Natalia Sadowska, Anna Sowińska, Sofi Sivokha oraz Nicol Pniewska.

Dominika Rybak wygrała 3. edycją „Królowej przetrwania”. Co za emocje w finale show

W finałowym odcinku „Królowej przetrwania” nie brakowało emocji i dramatycznych scen. Finalistki show musiały zmierzyć się z pijawkami, które zaatakowały je podczas wykonywania zadania na polu herbaty. Okazało się, że to dopiero początek. Przez obóz uczestniczek przeszła ulewa, która zalała ich namiot. Ale czego się nie robi dla blisko 100 tysięcy złotych?

Wymagającą konkurencję wygrała Sofi Sivokha, która miała wyeliminować jedną z rywalek. Postanowiła wytypować Natalię Sadowską. Zostały już tylko Sofi, Dominika Rybak, Nicol Pniewska oraz Ilona Felicjańska i to one zmierzyły się w finałowym zadaniu.

Na koniec celebrytki czekał wyścig na Lwią Skałę. Jako pierwsza na miejsce dobiegła Dominika Rybak. To właśnie ona została „Królową przetrwania” 3. edycji programu! Gwiazda zgarnęła 75 tys. zł. Po niej na mecie zameldowała się Sofi Sivokha. Jako ostatnia przybiegła Nicol Pniewska.

3. edycja „Królowej przetrwania” wywołała mnóstwo kontrowersji

Wokół show pojawiło się mnóstwo kontrowersji. Sytuacja stała się na tyle poważna, że na „Królową przetrwania” wpłynęły skargi, które będą uważnie analizowane przez KRRiT (Krajową Radę Radiofonii i Telewizji). Trudno się dziwić, ponieważ same uczestniczki programu mówiły o niepokojących wydarzeniach.

Warto przypomnieć, że Karolina Pajączkowska zasugerowała, że na planie „Królowej przetrwania” był alkohol. W dodatku - zdaniem dziennikarki - niektóre uczestniczki miały być często pod jego wpływem. A skoro jesteśmy już przy Pajączkowskiej. Celebrytka sama znajdowała się w centrum burzy niemal po każdym odcinku.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia