Dominika Rybak wygrała trzeci sezon programu „Królowa przetrwania”, a finał, który miał zamknąć emocje, dopiero je podkręcił. W mediach społecznościowych rozpętała się dyskusja o tym, czy wynik był uczciwy. Jedni świętują zwycięstwo, inni wskazują na konkretne zadanie i przekonują, że zasady zostały nagięte.

Dominika Rybak wygrała 3. edycję „Królowej przetrwania”. Zgarnęła 75 tys. zł

W wielkim finale „Królowej przetrwania” o zwycięstwo walczyły cztery uczestniczki: Ilona Felicjańska, Dominika Rybak, Sofi Sivokha i Nicol Pniewska. Stawką była nie tylko rozpoznawalność i tytuł, ale też konkretna nagroda: 75 tys. zł. W ostatnim odcinku pojawiły się konkurencje testujących siłę, wytrzymałość oraz odporność psychiczną celebrytek.

Gdy dowiedzieliśmy się, że to Dominika Rybak została „Królową przetrwania”, fala komentarzy niemal natychmiast zalała media społecznościowe. Emocje poszły w dwie strony: od gratulacji i podkreślania jej sprawności po twarde podważanie finałowego rozstrzygnięcia.

Burza po wygranej Dominika Rybak w „Królowej przetrwania”. Niektórzy domagają się dyskwalifikacji

Najwięcej napięcia wywołała konkurencja oparta na utrzymaniu pozycji tzw. „krzesełka”. To właśnie w tym zadaniu część widzów dopatrzyła się zachowania, które ich zdaniem mogło dawać przewagę. Ich zdaniem Dominika Rybak miała pomagać sobie rękami i odciążała nogi.

Dominika oszukiwała w konkurencji z utrzymaniem pozycji krzesełka. Pomagała sobie rękoma, przytrzymywała się, odciążała nogi. Inne uczestniczki uczciwie walczyły. Powinna zostać zdyskwalifikowana.

Pani Dominika dużo oszukiwała w różnych konkurencjach i nie powinna znaleźć w finale - czytamy w komentarzach.

W komentarzach pojawiły się zarzuty o łamanie zasad i przekonanie, że taka technika powinna skutkować wykluczeniem z rywalizacji.

Oszukiwałaś w zadaniu na palach… Podpierałaś się rękoma i podnosiłaś się do góry… Ciekawe, że nikt z produkcji TVN tego nie zauważył, a oszustwo widziało pół Polski.

A ja mam mieszane uczucia: z jednej strony ją lubię, a z drugie mnie wkurza. Jest wysportowaną, odważną i sprytną dziewczyną, ale niestety często oszukiwała. - piszą widzowie.

Inni wprost piszą o ustawce.

Jak dla mnie to wszystko to ustawka - czytamy.

W sieci słychać dwa mocne, ścierające się głosy. Jedni internauci twierdzą, że skoro pojawiają się podejrzenia o nieuczciwe ułatwianie sobie zadania, wynik powinien zostać zakwestionowany, a zwyciężczyni - zdyskwalifikowana. Drudzy, że jeśli w trakcie konkurencji nie było przerwania zadania ani reakcji ze strony realizatorów, to znaczy, że zachowanie mieściło się w dopuszczalnych ramach.

Jedyna słuszna zwyciężczyni.

Od początku wiedziałam, że wygrasz, ale musiałam to usłyszeć.

„ Po Dominice było się można spodziewać, że zwycięży, chociaż kibicowałam Sofi. Ale wygraną tego finałowego odcinka była dla mnie Ilona, mimo że dobiegła jako ostatnia – zrobiła to! Brawo dla niej”, „Królowa jest tylko jedna”, piszą inni widzowie.

Zobacz także: