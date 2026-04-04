Szturmem podbiła media społecznościowe, a teraz skradła serca widzów TVN. Dominika Rybak, przez wielu fanów surwiwalowego hitu stacji z udziałem celebrytek, już została okrzyknięta faworytką 3. sezonu "Królowej przetrwania". Sympatycy produkcji doceniają jej silny charakter, charyzmę, pewność siebie, swobodę wypowiedzi, sprawność fizyczną a także naturalność. Jednak nie każdy wie, że zaledwie kilka lat temu Dominika Rybak wyglądała zupełnie inaczej. Kochała eksperymentować z kolorami włosów i nie tylko. Zobaczcie jej zdjęcia sprzed lat.

Dominika Rybak faworytką widzów "Królowej przetrwania"

"Królowa przetrwania" już od trzech sezonów bawi i wzrusza widzów TVN. Wcześniej program prowadzony przez Izu Ugonoh, obecnie przez Małgorzatę Rozenek-Majdan, przeszedł nieco zmian. Poprzednie edycje nakręcane były w Tajlandii, z kolei bohaterki 3. sezonu walczą o swoje "być albo nie być" w dżungli Sri Lanki, gdzie mierzą się nie tylko z wymagającymi zadaniami, jak test wiedzy ogólnej, na którym poległy uczestniczki "Królowej przetrwania", ale też własnymi demonami.

Niedawno Natalia "Natalisa" Sadowska opowiedziała o trudnym dzieciństwie i karaniu się za problemy w rodzinnym domu, Maja Rutkowski otworzyła się na temat byłego męża, biedy i samotnego nastoletniego rodzicielstwa, a Karolina Pajączkowska wyznała druzgocącą prawdę o swoim zmarłym ojcu. I choć Dominika Rybak do tej pory starała się unikać w programie trudnych tematów ze swojej przeszłości, widzowie docenili jej empatię i to, jak w trudnych momentach stara się wspierać koleżanki z programu.

Co więcej, fani "Królowej przetrwania" już wróżą, że to właśnie Dominika Rybak wygra show dzięki swojej charyzmie, pewności siebie, otwartości, a także sile psychicznej oraz fizycznej.

Kim jest Dominika Rybak z 3. edycji "Królowej przetrwania"

Już w pierwszych odcinkach "Królowej przetrwania" Dominika Rybak udowodniła, że podejmie się nawet najtrudniejszych wyzwań. Podczas gdy scena z konkurencji jedzenia obrzydliwości z Dominiką Rybak zalaną sepią kalmara na dobre zapadnie w pamięci wielu fanom surwiwalowego hitu TVN, niektórzy wciąż wspominają, że to właśnie ona dwukrotnie przeszła wymagający tor przeszkód przygotowany przez żołnierza.

Jak się okazuje, Dominika Rybak ma już doświadczenie w pokonywaniu podobnych konkurencji. Dominika Rybak urodziła się w połowie stycznia 2003 roku i od kilku lat rozwija się sportowo. Gwiazda 3. edycji "Królowej przetrwania" w 2023 roku zaczęła przygodę z FAME MMA i ma na swoim koncie wiele wygranych walk. Po zakończeniu kariery we freakach Dominika Rybak nie zrezygnowała z treningów, obecnie mieszka w Tajlandii, kolebce muay thai, gdzie realizuje się jako influencerka oraz zawodniczka tajskiego boksu.

W życiu prywatnym Dominika Rybak tworzy szczęśliwy związek z Adrianem Radzińskim, z którym wzięła ślub w maju 2025 roku, tuż przed przeprowadzką do Tajlandii.

Chcieliśmy się wyprowadzić, ale jadąc na drugi koniec świata będąc ze sobą dla siebie prawnie nikim, to wiesz jak jest. Już trzeba by było na kimś polegać, czy trzeba by było coś załatwić, czyś by się nie daj Boże stało, to jednak fajnie jest mieć status małżonka i mieć kogoś, kto jest dla ciebie rodziną, a nie partnerem, bo partner nic nie znaczy, jak się coś stanie. - mówiła Dominika Rybak w podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Jak podkreśliła w niedawnym podcaście "Bez maski" z Małgorzatą Rozenek-Majdan, decyzja o sformalizowaniu związku była spontaniczna i padła na miesiąc przed ceremonią.

Ten ślub był tylko takim sympatycznym weekendem, który bardzo dobrze wspominam i tak naprawdę nic nie zmienił oprócz tego, że noszę obrączkę - dodała.

Tak wyglądała kiedyś Dominika Rybak z "Królowej przetrwania". Ale się zmieniła

Swoją karierę w mediach społecznościowych Dominika Rybak rozpoczęła kilka lat temu od nagrywania humorystycznych filmów i vlogów, ukazujących swoją codzienności. W materiałach publikowanych w sieci przez gwiazdę 3. edycji "Królowej przetrwania" pełno jest szczerości, swobody wypowiedzi i mocnych słów, dlatego dla wielu sympatyków influencerki programowa konfrontacja Dominiki Rybak z Karoliną Pajączkowską w "Królowej przetrwania" okazała się zaskoczeniem. To wtedy poznali wrażliwą i empatyczną stronę, po tym, jak dziewczyna dowiedziała się o niedawnej śmierci ojca dziennikarki.

W przeszłości w mediach społecznościowych Dominiki Rybak nie brakowało także wymyślnych stylizacji, mocnych makijaży, a także eksperymentów z kolorowymi włosami. Na jej głowie królował m.in. platynowy blond, fiolet, czy czerwień. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś.

