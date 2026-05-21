Dominika Rybak wygrała trzeci sezon programu „Królowa przetrwania” i sięgnęła po 75 tys. zł nagrody. W rozmowie z mediami influencerka opowiedziała, że pieniądze chce dołożyć do kolejnej inwestycji. Przyznała też, że od roku mieszka w Tajlandii i ma już spłacony apartament na Phuket.

Trzeci sezon programu TVN dobiegł końca, a w finale „Królowej przetrwania” to właśnie Dominika Rybak okazała się najlepsza. Od początku uchodziła za jedną z najmocniejszych uczestniczek. W konkurencjach trzymała tempo, nie odpuszczała i konsekwentnie budowała przewagę. Zwycięstwo przełożyło się na konkretną nagrodę finansową wysokości 75 tys. zł.

Rybak w rozmowie z „Faktem” podkreśliła, że sam wyjazd na Sri Lankę nie był dla niej wielkim wstrząsem, bo już wcześniej na co dzień funkcjonowała w „egzotycznych warunkach”. Od roku mieszka w Tajlandii, więc klimat i realia regionu nie były dla niej zaskoczeniem.

Dominika Rybak zdradziła, na co wyda pieniądze po „Królowej przetrwania”

Najbardziej elektryzujące po finale okazało się jednak to, co zwyciężczyni planuje zrobić z pieniędzmi. Dominika Rybak zapowiedziała, że nagrodę chce przeznaczyć na kolejny krok inwestycyjny. Wprost wskazała, że to ma być dołożenie środków do następnej nieruchomości.

Pieniądze dorzucę sobie do jakiejś kolejnej inwestycji. Na razie zakończyłam spłacać jedną i teraz sobie zbieram. Może będzie to w Tajlandii, ale raczej na jakiejś wyspie, bo bardzo bym chciała, szczerze mówiąc, jakiś apartament na wyspie. Mam takie oczekiwania wobec siebie na najbliższy rok powiedziała na łamach „Faktu”.

Rybak ma za sobą pierwszą, bardzo konkretną inwestycję. Niedawno kupiła apartament w Tajlandii, w lokalizacji Phuket, i - jak przyznała - udało jej się go już spłacić. Kosztowało ją to około 300 tys. zł.

To nie jest trudne. Normalnie osoba spoza Tajlandii może kupić sobie mieszkanie czy apartament, chociaż wiem, że inaczej jest w przypadku nabycia ziemi, ale tutaj nie będę mówić o szczegółach, bo mogę skłamać, ale w moim przypadku był to zakup apartamentu w apartamentowcu, więc to inaczej wygląda, bo to idzie wszystko za pośrednictwem agencji wyjaśniła.

