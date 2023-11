Jagoda i Karol to dość nieoczekiwana para z "Rolnik szuka żony 4". Jagoda napisała list do rolnika, ale zrezygnowała z udziału w show z powodu pracy. Potem jednak kiedy okazało się, że Karol został na gospodarstwie sam, postanowili odnowić kontakt. Ale poznali się jeszcze przed... nagraniami!

Jak Jagoda przeżyła to, co widziała podczas oglądania "Rolnika"? Randki Karola z dziewczynami, deklaracje i czułości? Czy Karol miał obawy przed tym, jak Jagoda zareaguje na odcinek z jego randką z Sarą? Posłuchajcie, co para zdradziła w rozmowie z Party.pl!

Po tej randce Karola z Sarą widzowie byli pewni, że to ona zostanie przyszłą żoną rolnika.

