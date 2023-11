To świetna wiadomość dla fanów Izy Miko! Aktorka mieszkająca na co dzień w Stanach Zjednoczonych będzie teraz dłużej bawić w Polsce. Dlaczego? Gwiazda wystąpi w show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Iza najwyraźniej polubiła udział w polskich programach, to już druga produkcja telewizyjna z jej udziałem – w ubiegłym roku oglądaliśmy ją w pierwszej edycji „Azja Expressu”. Iza jest od kilku tygodni w Polsce i już ćwiczy głos. Znając parodystyczne zdolności aktorki, z pewnością nie zabraknie w jej występach sporej dawki humoru!

Ale najlepsze zostawiamy na koniec ;) W programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawi się również... Andrzej Młynarczyk, znany z roli Tomka w "M jak miłość"! Przypomnijmy - aktor niedawno zrezygnował z tej roli, bo poczuł, że czas na zmiany. Czy w show poradzi sobie równie dobrze jak Kacper Kuszewski, kolega z planu? Warto dodać, że Kuszewski będzie teraz jurorem w programie!

