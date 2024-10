U Agaty z "Rolnik szuka żony" najwięcej emocji wywołał fakt, że Mirek zdecydował się opuścić jej gospodarstwo, o czym poinformował ją podczas randki. Kandydat rolniczki pożegnał się z klasą i internauci byli pod wrażeniem dyplomatycznego sposobu, w jaki udało mu się zakomunikować decyzję Agacie. Na kadrach z gospodarstwa rolniczki uwagę zwraca jeszcze jedna osoba i nie chodzi o Huberta, syna Agaty, ale Ireneusza. Kandydat Agaty był wyraźnie poruszony faktem, że zostaje sam w jej domu, ale największą uwagę wzbudził jego wygląd. Na twarzy Irka pojawiły się czerwone plamy i widać, że skóra mężczyzny wygląda na poparzoną. Internauci martwią się o Irka z "Rolnika" i sugerują nawet, że wyglądał ta, jakby potrzebował konsultacji lekarskiej...

Internauci martwią się o zdrowie Irka z "Rolnik szuka żony"

Większość uczestników i uczestniczek 11. edycji "Rolnik szuka żony" dokonała już wyboru i wiedzą z kim chcieliby kontynuować dalszą relację. Widzowie czekają jeszcze na decyzje Marcina i Rafała, a także czekają na to, co wydarzy się u Agaty. Jak wiadomo, obecnie tylko jeden kandydat został w jej gospodarstwie, a fani "Rolnika" sugerują, że Irek również sprawia wrażenie osoby, która z chęcią odjechałaby już do domu, podobnie jak zrobił to Mirek. Uczestnik podczas randki w elegancki sposób poinformował Agatę, że między nimi nic się nie wydarzy i nie chce zabierać jej więcej czasu. Ostatecznie rolniczka przyznała, że spodziewała się takiej decyzji i pożegnanie Mirosława odbyło się w miłej, życzliwej atmosferze, a mężczyzna zapewnił, że będąc przejazdem odwiedzi jeszcze gospodarstwo Agaty i jej syna Huberta, z którym świetnie się dogadywał.

Podczas wspólnej rozmowy w ogrodzie Agaty na uwagę zasługuje Irek, który był pomijany podczas wspólnych żartów, ale nie sposób dostrzec stanu jego skóry. Internauci natychmiast zauważyli, że mężczyzna nie wygląda zbyt dobrze i nie tylko chodzi o poparzenia na jego twarzy, ale też zmęczenie i rezygnacje, których nie sposób nie dostrzec:

Biedny Irek wygląda jakby mu z 15 lat przybyło

Faktycznie, inny chłop.

Też zwróciłam na to uwagę. Bardzo źle wygląda

Dla zdrowia Irka będzie najlepiej jak też wyjedzie.

Fani "Rolnika" piszą wprost, że Irek powinien skorzystać z pomocy medycznej i zwracają uwagę na zaczerwienienia i plamy widoczne na jego twarzy:

Irek widać ewidentnie, że wpadł jak śliwka w kompot, chłop niech lepiej się ewakuuje, bo dostanie jakiś chorób skóry po tych robotach w oborze...

On i tak już ma jakieś plamy na twarzy ..

No i powinien do lekarza się zgłosić

Niektórzy sugerują, że obrażenia mogły powstać po pracach w oborze, podczas których malowano ściany wapnem, a bez zachowania odpowiednich środków ostrożności skóra może ulec poparzeniu, inni piszą o alergii po pracach przy zbożu. Jedno jest pewne widzowie dostrzegają dużą zmianę w wyglądzie i zachowaniu Irka, szczerze się o niego martwiąc.

Po wapnie!

A skóra? Malowali wapnem-prawdopodobnie albo nie zmył dokładnie skóry albo dotykał ubrudzonymi dłońmi i podrażniło.

Irek ma ewidentnie alergię na kurz i pyły co się dzieje z jego twarzą.