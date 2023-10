Program "You Can Dance" wraca na antenę w nowej formie! Show nie zobaczymy już w TVN, ale pod zmienioną nazwą już jesienią pojawi w TVP. Prowadzącą została Ida Nowakowska, a w jury zobaczymy m.in. Mishę Kostrzewskiego, brata Małgorzaty Rozenek i Agustina Egurrolę. Gwiazda "Pytania na śniadanie" w rozmowie z Party.pl zdradziła, że nowy format programu będzie zupełnie inny niż ten, który do tej pory poznali widzowie. To nie wszystko! Okazuje się, że nie tylko formuła będzie inna, ale prowadzącą zaskoczyli też przyszli uczestnicy:

Przychodzą wyjątkowe, młode osoby, ja jestem pod wrażeniem. Jest bardzo fajna atmosfera. Dzieci się zaprzyjaźniają tutaj. "You Can Dance - Nowa Generacja" jest już inna, to są dzieci, które wyrosły w dobie Internetu - zaczęła Ida Nowakowska.

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co jeszcze Ida Nowakowska powiedziała o nowym formacie "You Can Dance - Nowa Generacja"!

Ida Nowakowska jest pod wrażeniem energii i pasji, jaką mają w sobie przyszli uczestnicy "You Can Dance - Nowa Generacja". Wygląda na to, że format, który jesienią zobaczymy w TVP zaskoczy fanów programu!

VIPHOTO/East News

Ida Nowakowska często prezentuje na Instastory relacje zza kulis "You Can Dance".

idavictoria/Instagram