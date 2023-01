Ida Nowakowska miała wypadek w "Pytaniu na śniadanie". Zdradziła, jaką diagnozę usłyszała u lekarza 

Ida Nowakowska ma już naprawdę duży brzuszek! Paparazzi "przyłapali" przyszłą mamę pod studiem TVP w dopasowanej stylizacji, która podkreśliła jej ciążowe krągłości. Widać, że narodziny pierwszego dziecka Idy Nowakowskiej zbliżają się wielkimi krokami. Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia prowadzącej "Pytanie na śniadanie" i jurorki "Dance Dance Dance"! Duży brzuszek Idy Nowakowskiej Pierwsze dziecko Idy Nowakowskiej już wkrótce pojawi się na świecie. Gwiazda TVP pod koniec stycznia po raz pierwszy powiedziała głośno, że jest w ciąży. Okazało się wówczas, że Ida Nowakowska przez sześć miesięcy ukrywała radosną wiadomość! Dziś, ponad trzy miesiące od tamtych wydarzeń prowadząca "Pytanie na śniadanie" i jurorka "Dance Dance Dance" ma już naprawdę bardzo duży brzuszek. Ida Nowakowska rozpoczęła już przygotowania do narodzin maleństwa! Ostatnio paparazzi zrobili zdjęcia przyszłej mamie pod studiem TVP. Ida Nowakowska zaprezentowała czarny total look - czarny golf i spodnie połączyła z ciemnym płaszczem i botkami na niskim słupku. Stylizację uzupełniła mała torebka i duża torba na zakupy. Zobaczcie sami, jak w zaawansowanej ciąży prezentuje się Ida Nowakowska. Podoba się Wam look przyszłej mamy? Naszym zdaniem gwiazda TVP wygląda naprawdę pięknie! Zobacz także: Ida Nowakowska zdradziła, że moment ogłoszenia ciąży w „Pytaniu na śniadanie” był… wyreżyserowany. „Miałam ogromną tremę” Ida Nowakowska już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Gwiazda TVP ma już naprawdę duży ciążowy brzuszek.