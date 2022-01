"Hotel Paradise 4": Wojna! Wiktoria uderza w uczestników show. Łukasz i Launo ostro odpowiadają 

Powrócił konflikt między Wiktorią i pozostałymi uczestnikami "Hotelu Paradise". Tym razem Wiki udzieliła wywiadu, podczas którego padło sporo mocnych słów pod adresem ekipy z Zanzibaru. Nie mogła też nie poruszyć tematu związku z Miłoszem. W rozmowie z mediami ujawniła, dlaczego już nie ufa osobom, które wraz z nią wzięły udział w randkowym programie TVN7. Okazało się, że została przez nich nagrana. Odpowiadając na pytania dziennikarki cozatydzien.pl, gorzko opisała relacje z Łukaszem i Launo.

Wywiad udzielony przez Wiktorię może wywołać prawdziwą burzę wśród pozostałych uczestników "Hotelu Paradise", którym fani na pewno nie pozwolą przejść obok jej słów obojętnie. Swoją odpowiedź opublikował już wywołany przez Wikę Łukasz, który stwierdził, że... było tak, jak napisała! Co miał na myśli?

"Hotel Paradise": Wiktoria o kulisach konfliktu z uczestnikami show

Zarówno fani, jak i uczestnicy "Hotelu Paradise", którzy liczyli już na spokój, zwłaszcza w kwestii Wiktorii, mogą o tym zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że po wywiadzie, który udzieliła serwisowi cozatydzien.tvn.pl, rozpęta się prawdziwa burza, ponieważ nie brakuje w nim mocnych treści. Gąsior ujawniła, dlaczego niedawno oświadczyła na swoim Instagramie, że nie ufa uczestnikom randkowego show i imprezując z nimi, bałaby się, że robiliby jej zdjęcia. Okazało się, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Miłosz opowiada o napaści na niego w pubie! "Koleś zaczyna mnie bić"

Instagram

W rozmowie z dziennikarką serwisu cozatydzien.tvn.pl Wiktoria przyznała, że w trakcie jednej z imprez została nagrana przez kogoś z "Hotelu Paradise". Później uczestnicy mieli opublikować materiał wideo, by pogrążyć ją w oczach internautów. Na nagraniu widać, jak Wiki całuje się z finalistą miłosnej produkcji TVN7, Michałem Adamczakiem. Uczestniczka "Hotelu Paradise" zaznaczyła, że działo się to w czasie emisji pierwszego odcinka i wówczas była już singielką.

Domyślam się, co to miało być. Nie ma co dłużej tego ukrywać. Obiło mi się o uszy, że planują upublicznić wideo. To właśnie do tej sytuacji odnosi się moje InstaStories, na którym powiedziałam, że nie piję z ludźmi, którym nie ufam, bo nie chcę, żeby mnie ktoś nagrywał - zdradziła na łamach magazynu "Co za tydzień".

Podczas wspólnej imprezy całowałam się z Michałem Adamczakiem na balkonie. Oni to nagrali i chcieli udostępnić po emisji programu, ujawniając „moją prawdziwą twarz” - dodała.

To dopiero początek. Udzielając wywiadu, Wiktoria odniosła się także wprost do poszczególnych uczestników "Hotelu Paradise". Wygląda na to, że nadal ma wiele żalu między innymi do Łukasza i Launo.

Instagram @wiktoria_gasior

"Hotel Paradise": Wiktoria uderza w Łukasza i Launo! "Chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli"

Tak otwarcie o konflikcie między uczestnikami "Hotelu Paradise" Wiktoria jeszcze nie mówiła. Dziewczyna, wokół której jeszcze przed zakończeniem czwartej edycji programu pojawiło się wiele kontrowersji, opowiedziała o tym, jak została odcięta od ekipy z Zanzibaru. Wiki zaznaczyła, że to Launo zdecydowała o usunięciu jej ze wspólnej grupy. Miała być to forma zemsty za ujawnienie informacji o powiększeniu biustu.

Mieliśmy wspólną grupę dla wszystkich uczestników programu, z której Launo mnie wyrzuciła po tym, jak cała Polska dowiedziała się, że powiększyła biust i robiła liposukcję. Myślała, że wszyscy dowiedzieli się ode mnie, a przecież ona sama o tym mówiła. Nie mówiłam o tym wcześniej. Nie chciałam dolewać oliwy do ognia. Ale tak było i chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli - ujawniła Wiktoria w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl.

Instagram @launokardel

Wiktoria przyznała, że przez pewien czas miała bardzo bliski kontakt z Łukaszem Jarosem. Uczestnik miał okazję nawet poznać jej rodzinę, ponieważ razem wybrali się na wesele. Oprócz tego byli na tyle blisko, że towarzyszył jej w trudnych momentach. Później - jak twierdzi Gąsior - Łukasz bez konkretnej przyczyny zerwał z nią kontakt, co mocno ją rozczarowało. Dodała, że dzięki tym doświadczeniom jednak wiele się nauczyła.

Z Łukaszem Jarosem miałam bardzo dobrą relację. Byliśmy razem na weselu. Poznał całą moją rodzinę. Cały czas mnie wspierał. Wiedział, że mam gorsze okresy. Był w tych najgorszych. A później się na mnie wypiął. Po prostu bez powodu. Dużo się nauczyłam w programie.

Dalszy ciąg konfliktu wisi w powietrzu, a to zaledwie fragment wywiadu Wiktorii z "Hotelu Paradise". Cała rozmowa z uczestniczką ma ukazać się na koniec weekendu. Myślicie, że wątek z Miłoszem się jeszcze rozwinie?

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

"Hotel Paradise": Łukasz odpowiada na wywiad Wiktorii. "Wiedziałem więcej niż inni"

Widzowie "Hotelu Paradise" z wypiekami na twarzy czekali na to, jak rozwinie się burza medialna po wywiadzie Wiktorii. Ich ulubieni uczestnicy randkowego show natychmiast zostali zasypani fragmentami rozmowy Wiki oraz pytaniami o reakcję. Jako pierwszy do całej sprawy postanowił odnieść się Łukasz. Członek ekipy z Zanzibaru przyznał, że to, co się stało, wywołało w nim bardzo silne emocje. Zachowanie byłej koleżanki opisał jako "dno".

Łukasz zdradził, że "było tak, jak napisała Wiktoria". Uczestnik miłosnej produkcji TVN7 dodał jednak, że zorientował się, co robi Wiki i dlatego postanowił uciąć z nią kontakt. Podkreślił, że ze względu na ich bliską relację, znał jej sytuację dużo lepiej niż inni uczestnicy i tym bardziej internauci. Postanowił jednak nie prać publicznie brudów i zaznaczył, że nie będzie już w przyszłości komentował tego wątku.

@lukasz_hotelparadise4

Na InstaStories Łukasz mówi:

Powiem wam tak, że temat tego wywiadu totalnie po prostu mnie zagotował. Może nie tyle sam temat wywiadu, co otoczka ludzi, od których dostaję wiadomości. To, co dodałem, to będzie jedyne odniesienie się z mojej strony do tego wszystkiego. Nie chcę w ogóle dotykać tematu tego, co było i tej osoby. Dziękuję - powiedział.

lukasz_hotelparadise4

"Hotel Paradise": Launo ostro o Wiktorii

Jeszcze bardziej emocjonalnie na wywiad Wiktorii zareagowała Launo. Uczestniczka "Hotelu Paradise" postanowiła opublikować wspomniane nagranie z imprezy, na którym Wika całuje się z Michałem. Launo dodała, że sam materiał wideo zobaczyła dopiero na drugi dzień, ponieważ szybko wymknęła się z zabawy. W mocnych słowa też zasugerowała, co myśli na temat byłej koleżanki z Zanzibaru.

Co myślisz o wywiadzie Wiktorii i o tym, co na twój temat powiedziała? - zapytał internauta.

Mówisz o tym, że lizała się z każdym, kogo złapała, czy o tym, że wspomniała o moich cyckach? Ogólnie żenada - napisała Launo.

Ten filmik ujrzałam następnego dnia, bo szybko się zmyłam z tej imprezy - dodała.

@launokardel

Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi powiększyła biust? "Rozwieję wszelkie wątpliwości"

Wiemy, że informacje o kontrowersyjnym wywiadzie dotarły już także do Kasi i Ingi. Choć od finału czwartej edycji "Hotelu Paradise" minęło już wiele tygodni, wygląda na to, że konflikt będzie się pogłębiał. To może być dopiero początek. Śledzicie to, co znowu dzieje się wokół Wiktorii?