"Hotel Paradise": Wiktoria miażdży Ohę: "Gruba dziewczyna z pryszczami na twarzy"

Decyzja o tym, że Miłosz musi opuścić "Hotel Paradise" zszokowała wszystkich, a Wiktoria nie potrafiła powstrzymać się od płaczu. Jeszcze chwilę wcześniej wydawali się być parą nie do ruszenia, a "rajskie rozdanie" wcale nie napawało ich stresem. Niestety chwila zapomnienia wystarczyła, aby ponownie dały się we znaki bezlitosne programowe zasady. Po odejściu Miłosza, Wiktoria została sparowana z nowym Łukaszem. Według uczestników, Wiktoria bardzo szybko odnalazła się w nowej parze, co wypomnieli jej podczas "Pandory":

- Dlaczego wszystkim się wydaje, że już zapomniałaś o Miłoszu?

- Jest mi strasznie przykro - zaczęła.

Będzie powtórka z kontrowersyjnej "Pandory"? Zobaczcie, co sądzą o zachowaniu Wiktorii jej koledzy z programu. Przy okazji Wiktoria mocno wbiła szpilę nieobecnej już w programie Osze. Doczeka się odpowiedzi? Zobaczcie, co o niej powiedziała!

"Hotel Paradise": Wiktoria już zapomniała o Miłoszu?

Relacja Miłosza i Wiktorii w "Hotelu Paradise" była zawiła. Od początku ich do siebie ciągnęło, jednak uczestniczka wzbudzała niechęć wśród innych mieszkańców "Hotelu". Miłosz kierując się dobrem grupy postanowił odesłać Wiktorię do domu, jednak potem nie potrafił pogodzić się ze swoją decyzją. Nie musiał długo czekać, aby dostać drugą szansę na odbudowanie relacji z partnerką. Wiktoria wróciła do programu i wybaczyła uczestnikowi. Ta radość nie potrwała jednak długo, ponieważ w konsekwencji jednego z zadań, został wyeliminowany z programu. Wiktoria automatycznie została sparowana z nowym Łukaszem, który wszedł na jego miejsce. Dziewczyna wpasowała się w gusta nowego i wygląda na to, że to właśnie ją wybierze podczas "rajskiego rozdania", chociaż o jego względy walczy również Kasia.

Nie wyobrażałam sobie iść z kimś dalej. To Miłosz dawał mi tę bliskość. Ja akceptowałam to, że się przytulamy, całujemy, natomiast wiem, że "Hotel Paradise" to jest gra i też to rozumiem - deklarowała Wiktoria przed kamerami

Mieszkańcy "Hotelu Paradise" od razu zauważyli, że pomiędzy Kasią a Wiki dojdzie do walki o nowego:

- Wiki będzie teraz chciała zostać i wiem, że potrafi zamotać w głowie - mówił Łukasz - Wiki od samego początku mówiła mi, że będzie chciała się utrzymać. Więc ona się tylko utrzymuje. Miłosz odszedł i chyba sentymenty do Miłosza razem z nim.

Na zachowanie Wiktorii zwrócili także uwagę Inga i Janek:

- Zauważyłeś coś?

- Że Wiki ma już wyje*ane i stara się o nową parę?

- Tak. Ja bardziej Miłosza przeżywam niż on. Ale prawda jest taka, że zawsze dobrych ludzi takie cos trafia a ich omija to od początku.

- Miłosz przedobry człowiek

Wiktoria jednak przejawiała smutek, ciągle wspominając obecność Miłosza w programie:

Ja tak bardzo potrzebuje takiej bliskości, a bez niego nie mam tego tutaj. To jest chu*owe. Ja nie umiem grać ku*wa.

Uczestniczkę starał się wspierać Mateusz:

Wiktoria mega to przeżyła. Wróciła tutaj mimo, że Łukasz ją wyrzucił. Rozwijała się ta ich relacja i ja im kibicowałem.

Wiktoria nie ukrywa, że obawia się "rajskiego rozdania" i nie ma pewności, do kogo powinna podejść. Nic dziwnego, że stara się zdobyć zainteresowanie Łukasza:

Jestem nadal w grze. Miłosz odchodząc stąd mówił mi, że mam walczyć do samego końca, że mam iść dalej. Mam też taki dystans do niego (nowego Łukasza - przyp. red.), bo dzisiaj odpadł chłopak, który czuł do mnie coś więcej niż tylko partnerstwo w "Hotelu Paradise" także nie wiem, jak to dalej pójdzie.

"Hotel Paradise": Wiktoria mocno na temat Ohy: "Gruba z pryszczami na twarzy"

Wiktoria starała się opowiedzieć nowemu Łukaszowi o swoich losach w programie. Przybliżyła mu swoją relację z Miłoszem i moment, w którym zamienił ją na Ohę. Mówiąc o koleżance z programu nie szczędziła mocnych słów.

Oha nie przeszła obojętnie obok słów Wiktorii. Uczestniczka "Hotelu Paradise" pokazała fragment gorzkiej wypowiedzi Wiki na jej temat na swoim InstaStories i opatrzyła go wymownym komentarzem - "co".

- Jak odpadłaś za pierwszym razem to z kim byłaś w parze - zapytał Łukasz

- Z Miłoszem. Miłosz mnie wywalił - wyjaśniła Wiktoria

- Jak cię wywalił?

- Wybrał inną laskę. Grubą dziewczynę z pryszczami na twarzy z czarnymi włosami. A jaki jest jego typ? Wysportowana blondynka z tatuażem na ręce.

- No to co mu się odwaliło?

- Wpływ ludzi. Wszyscy manipulowali Miłoszem, żeby mnie wyrzucił z Hotelu. Teraz już tego nie robią ale masakra była.

- Ja jestem taki jak ty więc, wyobraź sobie, co możemy tutaj zwojować.

Wiktoria nie ukrywa, że mimo tęsknoty za Miłoszem, chce dać szansę nowemu i dalej brać udział w programie:

Wiadomo, że jest mi przykro ale życie toczy się dalej.

Łukasz jeszcze nie wie, kogo wybierze na "rajskim rozdaniu" i mimo tego, że stara się być tajemniczy, nie ma wątpliwości, że Wiktoria jest mocno w jego typie:

Myślę, że trafiłem w totka, bo Wiktoria pasuje mi nie tylko z wyglądu ale również z charakteru.

Nowa relacja Wiktorii nie podoba się pozostałym i postanowili skonfrontować się z nią podczas "Pandory":

- Jest mi strasznie przykro, że Miłosz odszedł. Miłosz odchodząc też powiedział, żebym się dobrze bawiła nadal, że jeżeli ja będę mówić, że chcę go z powrotem, że on na pewno wróci, i że jestem tak dobra, że mam dojść dalej czy on będzie ze mną czy nie

Czy według Was Wiktoria faktycznie zbyt szybko przestawiła się na nowego partnera, czy jej zachowanie jest zupełnie w porządku?