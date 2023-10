"Hotel Paradise" to dla uczestników trampolina do sławy. Program cieszy się niebywałą popularnością, co za tym idzie popularne stają się również osoby biorące w nim udział, zwłaszcza jeśli chodzi o Instagram. To tam często odsłaniają kulisy show, zdradzając rzeczy, o których widz może nie wiedzieć. Podobnie jak... Pan Lektor!

Pan Lektor o problemach uczestników "Hotelu Paradise"

Chyba jedyną osobą, która o "Hotelu Paradise" wie wszystko, jest Pan Lektor! W rozmowie z Party.pl zdradził nam, co jest największym problemem dla wszystkich, którzy przychodzą do programu:

Ja mam ten luksus, że będąc tam na miejscu, mogę ich obserwować 24 na dobę, jeśli zrezygnuje ze snu - mówi nam Pan Lektor.

Co nam zdradził? Posłuchajcie!

