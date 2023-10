Sara i Michał to zwycięska para "Hotel Paradise 4". Choć wspólnie dotarli do finału, to tylko Sara zgarnęła całą wygraną. Uczestniczka zdecydowała się na rzut kulą i zrobiła to na kwocie 90 tys., choć wcześniej zapewniała, że nie zamierza tego zrobić:

Reklama

Sara to zrobiła, sprzedając swoje słowo za pieniądze. - powiedział po finale Michał.

Teraz uczestnik w wywiadzie dla Party.pl ocenia zachowanie Sary w finale. Mocno to przeżył?

Michał o zachowaniu Sary w finale 4. edycji "Hotel Paradise"

Michał z "Hotelu Paradise" nie ukrywa, że zachowanie Sary mocno nim wstrząsnęło, bo spodziewał się happy endu i nie sądził, że tak to się skończy. Zwycięzca nie ukrywa, że Sara wybrała pieniądze zamiast przyjaźni i lojalności:

Razem z pęknięciem kuli, pękło - może nie serce, ale coś we mnie pękło. Było mi bardzo przykro. Zawiodła mnie. (...) Liczyłem na happy end, jednak się nie udało. (...) Gdyby jej nie zależało na pieniądzach to by tego nie zrobiła - powiedział szczerze Michał.

Zobacz także: "Hotel Paradise". Michał o nękaniu Wiktorii w programie: "Szkoda dziewczyny

Obejrzyjcie całe wideo i zobaczcie, co jeszcze Michał mówi o Sarze. Między nimi przyjaźni nie będzie?

Mat. prasoweMat. prasowe Hotel Paradise