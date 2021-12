"Hotel Paradise": Mateusz komentuje odpadnięcie z programu. Wbija szpilę Indze i Nanie!

Emocje po " Hotelu Paradise 2 " nie słabną! Ku zdziwieniu fanów okazuje się, że nawet te najtrwalsze związki nie przetrwały próby czasu! Relacja Magdy i Roberta a także Dominiki i Bartka wydawała się być nie do ruszenia, tymczasem... uczestnicy nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego! Co jednak ze związkiem Ani i Ivana? To para, która trwała ze sobą od pierwszego odcinka. Widzowie ale również uczestnicy byli niemalże pewni, że to właśnie ich będą oglądać w finale. Ania i Ivan snuli nawet plany o tym, jak zmieni się ich życie po programie. Uczestnik właśnie podsumował swoją przygodę w programie, a słowa, które skierował do Ani są szokujące! Programowa partnerka nie utrzymuje z nim kontaktu? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Jakie są relacje Ani i Ivana po programie? Uczestniczka podsumowuje swój pobyt w show Ivan i Ania z "Hotelu Paradise 2" zakończyli związek? Anna Matyasek i Ivan Yevtushenko byli typowani na jedną z najmocniejszych par w "Hotelu Paradise 2". Według wielu fanów programu to właśnie oni mieli być głównymi bohaterami finałowego odcinka. Momenty, w których musieli pożegnać się z programem był szokujące dla widzów. Ania i Ivan mieli w show bardzo mocną relację, która została zachwiana tylko raz, niedługo po tym, jak w programie pojawiła się Ata. Pomiędzy tą dwójką pojawiła się chemia, jednak Ata mając możliwość stworzenia pary z Ivanem, postanowiła odesłać go do domu i dążyć do finału u boku Artura. W trakcie programu Ania i Ivan deklarowali sobie, że będą próbować stworzyć związek również poza programem. Po wielkim finale, Ivan zdecydował się podsumować udział w "Hotelu Paradise 2": "Hotel Paradise 2" dobiegł końca....