"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi broni zachowania uczestniczek w stosunku do Wiktorii?!

Takiej sytuacji "Hotelu Paradise" jeszcze nie było. Od kilku dni tematem numer jeden wokół programu jest zachowanie kilku uczestniczek w stosunku do Wiktorii. Fani show są oburzeni i twierdzą, że w szczególności Launo i Oha wręcz znęcały się psychicznie nad dziewczyną. W sieci trwa prawdziwa burza i wygląda na to, że najbliższy odcinek tej sytuacji nie uspokoi.

Sprawa zrobiła się naprawdę głośna - pojawiło się nawet oświadczenie stacji TVN, które zostało przesłane do redakcji portalu Plejada.pl:

Teraz głos w sprawie zabrała prowadząca program Klaudia El Dursi. Co dokładnie sądzi na ten temat? Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Maria miażdży Wiktorię: "To co robisz z siebie to dno"

Ostatnia "Puszka Pandory" w "Hotelu Paradise" odbiła się szerokim echem w sieci i w mediach. Jedna z uczestniczek, Wiktora, wybiegła z niej z płaczem po tym, gdy usłyszała serię miażdżących i przykrych pytań i dowiedziała się o kłamstwach swojego partnera Miłosza. To jednak nie był jedyny moment w programie, gdy Wiktoria zbierała cięgi od pozostałych uczestników. Jej trudna sytuacja w show trwa praktycznie od samego jej wejścia do "Hotelu Paradise".

Ta sytuacja wzbudziła ogromne kontrowersje i do dziś jest szeroko komentowana przez fanów show, którzy twierdzą, że pozostali uczestnicy w ten sposób znęcali się psychicznie nad dziewczyną. Krytyczne komentarze są głównie skierowane do Launo i Ohy, które w programie w ogóle nie kryły się z tym, że nie przepadają za Wiktorią i koniecznie chcą się pozbyć jej z programu. Dziś dziewczyny mierzą się z ogromnym hejtem, jednak odpierają ataki internautów twierdząc, że Wiktoria wcale nie była święta.

Screen Programu "Hotel Paradise" Zobacz także: "Hotel Paradise": Internauci zszokowani zachowaniem Miłosza! "Porażka"

Po oświadczeniu stacji i głosach uczestników poprzednich edycji show, sprawę skomentowała prowadząca program Klaudia El Dursi w rozmowie z portalem Przeambitni.pl. Choć gwiazda przyznała, że faktycznie Wiktoria w "Hotelu Paradise" nie miała łatwo, to jednak nie skrytykowała zachowania uczestniczek, które mówiąc bardzo delikatnie nie były miłe dla Wiktorii. Co więcej Klaudia El Dursi stwierdziła, że... "miały ku temu jakieś wewnętrzne powody"

- No faktycznie Wiktoria nie ma lekko. [...] Czy sobie na to zasłużyła? Nie mnie to oceniać. To też nie jest tak, że dziewczyny się uwzięły, bo tak sobie założyły. Na pewno miały jakieś swoje wewnętrzne powody. To, że tego nie widzimy w programie, to tak jak mówiłam, to jest tylko namiastka tego, co tak naprawdę działo się u nich w domu na co dzień. [...] Wiktoria to jest bardzo twarda babka. Ona już się zmierzyła z niejednym problemem w swoim życiu, także wydaje mi się, że to jest ten typ, że co ją nie zabije, to wzmocni - zapewnia Klaudia El Dursi.