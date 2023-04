"Hotel Paradise": Jay mówi o swojej chorobie. Uratowała go Eliza: "Robiłem się coraz chudszy"

Niedawno Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" zaniepokoili fanów, relacjonując swój stan zdrowia podczas wyprawy do Afryki. Okazało się, że para w czasie podróży do Kenii zaraziła się czerwonką - chorobą, która bez odpowiedniego leczenia może być śmiertelna. Choć zakochani powoli wracają do zdrowia, Jay z "Hotelu Paradise" otworzył się przed fanami i opowiedział o swojej dramatycznej historii, chorobie i o tym, jak Eliza pomogła mu wyzdrowieć. Jego słowa chwytają za serce!

Jay z "Hotelu Paradise" w szczerym wyznaniu o chorobie

Ostatni czas nie należał do łatwych dla Elizy i Jay'a z 'Hotelu Paradise". Uczestnicy popularnego show, którzy są razem już po programie, postanowili wyruszyć w wymarzoną podróż do Afryki. Wyprawę zakłóciła im jednak choroba - jak się okazało, Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" zachorowali na czerwonkę. Stan pary był na tyle poważny, że trafili nawet do szpitala. Choć teraz zakochani powoli zdrowieją i zamierzają kontynuować podróż po Kenii, cała sytuacja zainspirowała Jay'a do otworzenia się przed fanami - na Instagramie opublikował wpis ze szczerym wyznaniem o swoim stanie zdrowia.

Ukochany Elizy z "Hotelu Paradise" opowiedział o destrukcyjnym stylu życia, jaki prowadził jeszcze jakiś czas temu, a teraz jest wobec niego krytyczny.

- Całe życie byłem sportowcem. W wieku 26 lat wypiłem pierwszy łyk alkoholu i kilka miesięcy później znajduje się w wielkiej willi w której w sumie o nic innego nie chodzi oprócz imprezowania. Zamieniłem to, co było, na to, co wydało mi się tak niewiarygodnie żałosne.. Praca, dieta i trening na party party party. Całą młodość gardziłem takimi ludźmi. Gdy rano szedłem pobiegać, spotkałem ludzi w moim wieku, którzy chwiejnie wracali do domu. Nagle stałem się jednym z nich - wyznał Jay z "Hotelu Paradise".

Uczestnik "Hotelu Paradise" w obrazowy, dramatyczny sposób opisał, jak jego życie zmieniło się po udziale w programie i jaki miało to wpływ na jego stan zdrowia.

- To wszystko stało się tak szybko.. nagle wszyscy mnie kochają, nagle jesteś wszędzie zapraszany, nie dość, że wszystko dostajesz za darmo, to jeszcze płacą ci za świętowanie. Moim życiem zawsze rządziły skrajności. Wszystko albo nic. Nigdy nie znałem nic pomiędzy i niestety znowu pogubiłem się w całości. Nie odwoływałem żadnych uroczystości, ale nie chciałam też zaniedbywać projektów, żeby nam budować piękną przeszłość.. To przyczyniło się do tego, że spałam tylko 5-6 nocy w tygodniu i pracowałam 1-2 noce w roku 2022. Jak zawsze wiedziałem lepiej od każdego i myślałem że jestem niezniszczalny ale pozostawienie szkód nie trwało długo.



Moje zdrowie szło w błoto i zaczynałem to widzieć na zewnątrz. Robiłem się coraz chudszy, włosy wypadały, dziurę pod oczami, płuca bolały wiec oczywiście zmieniłem.. nic - kontynuował Jay z "Hotelu Paradise".

Instagram @jay_dabrowski

Co ciekawe, ukochany Elizy z "Hotelu Paradise" przyznał, że powrót do równowagi zawdzięcza właśnie jej.

- Krótko mówiąc, te wszystkie sytuacje spowodowały, że zacząłem mieć poważne problemy ze zdrowiem, dokładniej mówiąc, sercem. Pewnego dnia coś się stało i gdy się budziłem zobaczyłem Elizę trzymającą mnie ze łzami w oczach. Wiedziałem że jak teraz nic nie zmienię, to się zabiję - podsumował swoje wyznanie uczestnik "Hotelu Paradise".

Choć wyznanie Jaya dla wielu jego fanów mogło być naprawdę szokujące, wpis spotkał się z dużym zrozumieniem, a uczestnik "Hotelu Paradise" otrzymał ogrom słów wsparcia, a także refleksji.

- Uderzający opis! Aż warto przeanalizować swoje życie🥺❤️

- Jak zawsze będę ci kibicować Jay, bo jesteś dobrym człowiekiem o wielkim sercu

- Bardzo wartościowy wpis 🙌🏻 Życzę Wam jak najlepiej

- Taki opis może napisać tylko fajny i wartościowy człowiek - powodzenia 👏

Instagram @jay_dabrowski

Jay podsumował swój wpis, wyrażając nadzieję na to, że odzyska spokój, równowagę, w czym ma mu pomóc między innymi właśnie wyjazd z ukochaną do Afryki. Zgadzacie się obecnym z podejściem uczestnika "Hotelu Paradise" do życia? My życzymy dużo zdrowia, równowagi i spokoju.

