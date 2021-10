"Hotel Paradise": Wiktoria komentuje odejście. Fani o Miłoszu: "Pomyłka tego programu"

Minione Rajskie Rozdanie w 4. edycji "Hotelu Paradise" z pewnością przejdzie do historii programu. Wszystko przez decyzję Miłosza, która wzbudziła ogromne emocje wśród fanów show. Chłopak wyrzucił z programu swoją dotychczasową partnerkę, Wiktorię, która jak wiadomo, w rajskim hotelu nie miała łatwo. Internauci nie mogą uwierzyć w to co się stało - w komentarzach bardzo wspierają Wiki i jednocześnie nie szczędzą gorzkich słów Miłoszowi. Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Oha nie ma sobie nic do zarzucenia: "Jestem, jaka jestem"

"Hotel Paradise": Fani gorzko o decyzji Miłosza

Wiktoria w "Hotelu Paradise" nie miała lekko - większość uczestników postawiła sobie za cel, aby wyrzucić ją z programu. Dziewczyna miała nadzieję, że może liczyć na wsparcie Miłosza, swojego partnera. Jak jednak wiadomo, podczas ostatniej Pandory Wiktoria dowiedziała się, że on również uczestniczy w planie wyrzucenia jej z programu. Fani do końca mieli jednak nadzieje, że chłopak nie ulegnie presji grupy i podczas Rajskiego Rozdania wybierze Wiktorię. Jak jednak wiadomo, tak się nie stało...

Screen/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Fani oburzeni postawą Miłosza! "Czy ty masz mózg, czy tylko siano?"

Do Miłosza podczas Rajskiego Rozdania podeszła Wiktoria i Oha. Chłopak długo bił się z myślami, jaką decyzję powinien podjąć. Ostatecznie jednak zdecydował się stworzyć parę z Ohą i tym samym wyeliminował swoją dotychczasową partnerkę! Z pewnością ta decyzja była po myśli pozostałych uczestników, jednak czy samego Miłosza? Wiele wskazuje na to, że nie, bo chłopak tuż po Rajskim Rozdaniu zadał pytanie Wiki, czy jeśli wróci do "Hotelu Paradise", to będzie chciała z nim tworzyć parę! Jak widać, Miłosz wyraźnie pogubił się w swoich działaniach, a fani przez tą całą sytuację nie zostawili na nim suchej nitki...

- Strzeliłeś sobie kulkę w głowę😂😂

- Brak mi słów, żałosne

- Brak słów żeby to opisać. Ogarnij się chłopie!!! 💔😭

- Właśnie wybrałeś odpadnięcie na następnym Rajskim 😂😂😂😂

- Wiktoria nie zasłużyła na to 😢 Miłosz pierwszy facet, który nie jest facetem 🤯

- Miłosz, jesteś największą pomyłką tego programu, mam nadzieje, że karma szybko do Ciebie wróci 🤞 - piszą fani "Hotelu Paradise".

Instagram @mily_mo_

"Hotel Paradise": Wiktoria komentuje odejście z programu

Choć ostatnie Rajskie Rozdanie było trudne dla widzów, to jednak nie brakuje również pozytywnych komentarzy dotyczących postawy Wiktorii po jej eliminacji z "Hotelu Paradise". Dziewczyna tuż po zakończeniu programu dodała post na swoim Instagramie, w którym napisała:

- Bye, bye @hotelparadise.tvn7 👋🏼

Dziś to ja opuszczam Hotel Paradise na Rajskim Rozdaniu.

Spodziewaliście się takiej decyzji?

Szczerze - ja nie 😅

Ahhh… co to to była za przygoda!

Tak więc odwieszam mój kluczyk i się żegnam z Rajem 🌴🌞

Dziękuję za ten wspólny czas!♥️ - napisała Wiktoria.

Wielu fanów twierdzi, że Wiktoria zachowała klasę i odeszła z godnością, pomimo iż mogła naprawdę sporo wygarnąć całej grupie. Pod najnowszym postem byłej uczestniczki "Hotelu Paradise" pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od widzów.

- Chociaż odeszła z klasą jako jedyna 👏

- Wiki do końca trzymałaś gardę i głowę uniesiona do góry ! 👏Prawdziwa dama ! Lepiej Ci będzie bez takich „przyjaciół „ ! Pozdrawiam i ściskam ciepło

- Ładnie im powiedziałaś na koniec. Klasa 👏

- Szok, ale klasę pokazałaś. Pieknie🙌

- Podziwiam za klasę, szanuję za dobroć ❤️ - piszą fani.

A Wy, co sądzicie o całej sytuacji?