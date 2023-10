W 3. edycji "Hotelu Paradise" powstało kilka związków, jednak niektóre z nich już zdążyły się rozpaść. Krótko po zakończeniu show, decyzję o rozstaniu podjęli Basia i Krystian, czyli zwycięzcy programu. Basia dość szybko znalazła szczęście u boku Krzysztofa, który również wystąpił w "Hotelu Paradise". Z kolei Krystian trochę dłużej czekał na swoją wymarzoną partnerkę, jednak niedawno jego serce znów zabiło mocniej!

"Hotel Paradise": Czy Bibi polubiła nową partnerkę Krystiana?

Krystian od pewnego czasu, spotyka się z 19-letnią Oliwią. Nie ma wątpliwości, że zwycięzca "Hotelu Paradise" jest bardzo szczęśliwy! Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Bibi, która wyjawiła nam, czy miała już okazję zapoznać się z nową partnerką Krystiana.

Oliwii jeszcze nie znam, ale myślę, że na dniach już ją poznam, więc na pewno będzie bardzo mi miło - wyjawiła nam Bibi.

Mimo iż Bibi jeszcze nie poznała osobiście nowej partnerki Krystiana, to jednak ma już swoje zdanie jej temat! Czy według finalistki "Hotelu Paradise", Krystian i Oliwia pasują do siebie? A może to jednak Basia pasowała Bibi bardziej do Krystiana? Tego i jeszcze więcej dowiecie się z naszego wideo, które możecie zobaczyć powyżej!